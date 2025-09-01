〈財經週報-限貸週年〉強化管理、補貼恐不再 新青安申貸明顯降溫

新青安將於明年7月底到期後，可能不再提供利息補貼，新青安申貸熱潮明顯降溫。（資料照）

記者鄭琪芳／專題報導

2023年8月新青安貸款上路，因政府補貼利息1.5碼（目前補貼2碼），加上寬限期延長至5年，一度帶動房市熱潮，甚至出現人頭戶、轉租等現象。為此，財政部祭4大精進措施，除強化貸前及貸後管理外，新貸戶須簽自住切結書，且每人限貸一次；加上新青安將於明年7月底到期，屆時可能不再提供利息補貼，以及近來房市買氣不再等，新青安申貸熱潮明顯降溫，目前每月申貸及撥貸件數已不到高峰時的一半。

新青安熱潮不再 申貸件數較高峰腰斬

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月起推出新青安貸款，最高貸款額度自800萬提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年、寬限期自3年延長至5年，並由住宅基金補貼利息1碼、公股銀行補貼半碼；2024年3月央行升息半碼，住宅基金同額補貼半碼，目前共補貼利息2碼（0.5個百分點）。根據統計，自2010年12月青安貸款上路，截至2025年7月底，累計撥貸47萬4,234戶、撥貸金額2兆4,412億元；其中，2023年8月新青安上路以來，累計撥貸12萬9,464戶、金額約9,994億元。

由於政府加碼補貼，新青安上路後受理及撥貸件數均大幅成長。

根據財政部資料，2023年7月青安貸款受理2,023戶、金額125.95億元，但2023年8月受理戶數暴增6,418戶、金額472.72億元，2024年5月受理戶數更增至8476戶、金額668.4億元，創下歷史新高。不過，財政部2024年6月底祭出4大精進措施後，新青安申貸熱潮開始降溫，受理及撥貸件數均下滑，而近來房市交易轉冷，加上新青安將於2026年7月到期，考量資金負擔及購屋風險等，今年以來新青安受理件數更明顯下降，今年7月受理戶數降至3865戶、金額326.16億元。

排撥太久？財部：額度緊俏可轉介其他行庫

近期傳出，有民眾申辦新青安但核貸成數不如預期，或是排隊等撥款的時間太長，質疑「限貸」再起。對此，財政部官員表示，銀行核貸須依5P原則做好貸前徵審及貸後管理，必須考量申貸民眾財力及擔保品價值等，相關規範來自金管會、央行及銀行公會，所以核貸本來就需要一些時間，「排撥時間沒有外界講得那麼誇張」，已請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

財政部官員強調，為協助民眾購屋自住，持續督導公股銀行依四項原則辦理新青安貸款，包含自住首購及已承諾貸款優先、審慎核貸及嚴格管理等；同時加強查核轉租等非自住違規情形，「這個月沒租出去，可能下個月就租出去，所以要持續查核」。財政部也呼籲，民眾應審慎評估本身財務能力及金融市場波動風險，在可負擔範圍內選擇適合標的。

