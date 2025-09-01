晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-限貸週年〉區域小建商資金斷鏈 解約及違約戶變多

2025/09/01 05:30

各部會打炒房立意良善，多少出現些副作用，也讓整個房市交易急速萎縮。（資料照）各部會打炒房立意良善，多少出現些副作用，也讓整個房市交易急速萎縮。（資料照）

記者徐義平／專題報導

高房價引發民怨，各部會打炒房立意良善，也真的讓整個房市交易急速萎縮，但房價還堅持在高處，且各項政策施行至今，多少出現些副作用，甚至直接波及部分已購民眾，導致因申請不到房貸而解約，甚至違約的情形增加，進而衝擊整個房地產產業，陸續有區域小建商資金斷鏈的實案。而且，根據房仲公會全聯會調查結果，每2.68個就有1個房仲想轉職。

根據房仲全聯會發布調查，今年上半年業績對比去年同期，有8.3%增長、14.4%持平，也就是77.3%呈現衰退；且高達52.4%受訪房仲認為，房市買氣持續低迷會朝向收店，另有37.2%受訪房仲可能會因而轉職。

房仲公會調查 每2.68位房仲就有1位想轉職

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從建物買賣移轉棟數可明顯感受房市買氣萎縮，若扣除新建案交屋量，實際買氣還會更低，部分商圈還有銀行房貸業務避險考量，市況衰退現象比想像更嚴重。根據仲介公會全聯會統計，7月底全台退會家數共85家，新竹市有25家最多，而且沒有新入會，減幅高達11.26%，等於每10家就超過1家退場；退會第2多則是台中市的15家，桃園也有10家退會。

房產仲介店分為直營、加盟，加盟店沒有集團支援，多是零底薪的高專編制，有成交才有獎金，連續幾個月沒進帳，還要自行負擔廣告行銷費用，不少房產經紀人都要另尋生路，也因此轉進租賃市場、跑Uber或經營副業，甚至退出市場的人變多。

根據信義房屋彙整預售屋實價揭露解約件數，今年上半年全國已有1,339件，對比去年全年1,851件的7成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波預售屋解約壓力較大的還是房價飆漲的熱區，尤其在景氣末班車購買預售屋的民眾，可能感受會更為明顯；不過，解約對於買方傷筋動骨，可能面臨已繳款項虧損的狀況，解約通常也不會是購屋民眾的第一選項，但解約數量的確有略增趨勢。

房價飆漲熱區 預售屋解約壓力大

房產業者指出，近期中南部陸續傳出有區域小建商因資金斷鏈無法交屋或者經營不下去的實際案例，不論房仲、營建業，甚至是代銷等房地產相關產業，都受到這波信用管制、房貸緊縮等影響，甚至還出現資金斷鏈。

曾敬德認為，資金趨於緊縮，房地產業又是需要大量資金的產業，未來有些環節都慢慢出現風險，包括小型建商的財務狀況、預售交屋等，甚至產官產業鏈的就業狀況等等。不過，央行著眼降溫房市希望軟著陸的立場也沒有問題，只是大家都要有風險意識。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，央行管控房市三大目標之一的軟著陸已達標，但仍對房價降幅不大滿意。以目前市況來說，房價修正是必然，但成交量已創下2016年以來新低，房市交易面臨窒息，若以窒息量來看，央行還有微調政策的空間，甚至到了可討論鬆綁第7波管制的時刻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財