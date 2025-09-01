對等關稅變法律戰 加劇貿易混亂

美國聯邦上訴法院日前以七票對四票維持下級法院五月的裁定，美國總統川普對全球大多數國家實施的對等關稅「於法無據」。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦上訴法院日前以七票對四票維持下級法院五月的裁定，美國總統川普對全球大多數國家實施的對等關稅，以及對加拿大、墨西哥和中國徵收的其他關稅「於法無據」。專家指出，這項裁定加劇全球貿易的混亂，並可能令美國貿易夥伴感到困惑。

聯邦上訴法院維持國際貿易法院五月的裁定，認為川普發動貿易戰援引的「國際緊急經濟權立法」（IEEPA），並未授予總統用行政命令便能課徵關稅的權力，認定這些關稅為違法；但同時也同意川普的請求，在案件審理期間給予寬限期，讓這些關稅可維持到十月十四日，並暗示若未來頒布禁令，可能僅適用於提出訴訟的一方。

接下來，川普政府可能上訴聯邦最高法院，並同意國際貿易法院重新審理此案，從而縮小針對關稅的禁令範圍。而美國司法部長邦迪八月廿九日已在社群平台Ｘ上表示，司法部將對該裁決提出上訴。

亞洲協會政策研究所（ASPI）副總裁、美國資深貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）在社群平台LinkedIn上寫道：「我們的貿易夥伴一定感到暈頭轉向、困惑不已，他們中的許多人與我們達成了框架協議，有些仍在談判中。」

卡特勒認為，川普政府對貿易協議的擔憂恐怕成為現實，遭徵收五十％關稅的印度肯定非常高興，中國則必定會重新衡量是否在與美國的談判中讓步。

卡特勒指出，歐盟為確保各會員國批准與美國貿易協議的努力恐將受到質疑；而日本與南韓雖和美方口頭達成協議，但缺乏書面文件，可能選擇放慢談判腳步，直到美國法律狀況更明朗，同時繼續施壓美國降低汽車關稅。

