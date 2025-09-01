中國產能過剩像疾病 連商場也氾濫

自二○一三年以來，中國的購物中心數量已倍增至六七○○家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國，沒有什麼東西不能大量生產，最後經常導致產能過剩，就連購物中心也是如此。《紐約時報》報導，相較於美國購物中心在二○一三年達到高峰後，已有六分之一關閉，自二○一三年以來，中國的購物中心數量已倍增至六七○○家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。

美國科技巨擘蘋果本月稍早關閉位於遼寧省大連銀泰城的門市，該門市在二○一五年開業，是蘋果在中國的首家門市，銀泰城自二○二二年後就陷入財務危機，並一直處於訴訟中。

在電子商務的激烈競爭下，世界各地的購物中心都面臨業績低迷的情況。在中國，競爭尤其激烈，因送貨到府服務便宜且方便，據估計，中國有一千萬人從事送貨工作。

銷售稅可觀 官員要求蓋購物中心

中國購物中心產業的真正問題，正如中國房地產業一樣，在於多年來以瘋狂速度舉債建設。儘管中國零售銷售自COVID-19疫情期間開始放緩，且持續至今，但開發商仍在繼續興建購物中心；原因之一是中國的稅收制度，中國地方政府對其轄區的建案擁有巨大的影響力，並從購物中心獲得可觀的銷售稅，而公寓大樓幾乎不用繳納房地產稅。因此，地方官員經常要求大型房地產建案必須包含購物中心。

光是去年，中國各地就新開了四三○家購物中心。而根據商用不動產數據公司CoStar的數據，人口為中國四分之一的美國，目前只有一一○七家購物中心。

創建蘋果零售事業、曾長期擔任蘋果已故創辦人賈伯斯高級助理的強森（Ron Johnson）表示，在他二○一一年離開蘋果前，就感覺到中國正在興建超出需求的購物中心，「中國各地的開發商都在興建大型購物中心，但並非所有開發商都能成功」。

消費力下降 去年2/3百貨業績下滑

在北京當局遏制長達數十年的房地產泡沫後，全國各地房價暴跌，抹去中國中產階級的大部分儲蓄，使他們不得不勒緊荷包消費。受到衝擊的不僅是購物中心，根據中國百貨商業協會四月發布調查報告，去年三分之二百貨公司業績和利潤也下滑。報告指出，核心問題是客流量和消費能力的下降。

