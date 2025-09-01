晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國產能過剩像疾病 連商場也氾濫

2025/09/01 05:30

自二○一三年以來，中國的購物中心數量已倍增至六七○○家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。（彭博資料照）自二○一三年以來，中國的購物中心數量已倍增至六七○○家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國，沒有什麼東西不能大量生產，最後經常導致產能過剩，就連購物中心也是如此。《紐約時報》報導，相較於美國購物中心在二○一三年達到高峰後，已有六分之一關閉，自二○一三年以來，中國的購物中心數量已倍增至六七○○家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。

美國科技巨擘蘋果本月稍早關閉位於遼寧省大連銀泰城的門市，該門市在二○一五年開業，是蘋果在中國的首家門市，銀泰城自二○二二年後就陷入財務危機，並一直處於訴訟中。

在電子商務的激烈競爭下，世界各地的購物中心都面臨業績低迷的情況。在中國，競爭尤其激烈，因送貨到府服務便宜且方便，據估計，中國有一千萬人從事送貨工作。

銷售稅可觀 官員要求蓋購物中心

中國購物中心產業的真正問題，正如中國房地產業一樣，在於多年來以瘋狂速度舉債建設。儘管中國零售銷售自COVID-19疫情期間開始放緩，且持續至今，但開發商仍在繼續興建購物中心；原因之一是中國的稅收制度，中國地方政府對其轄區的建案擁有巨大的影響力，並從購物中心獲得可觀的銷售稅，而公寓大樓幾乎不用繳納房地產稅。因此，地方官員經常要求大型房地產建案必須包含購物中心。

光是去年，中國各地就新開了四三○家購物中心。而根據商用不動產數據公司CoStar的數據，人口為中國四分之一的美國，目前只有一一○七家購物中心。

創建蘋果零售事業、曾長期擔任蘋果已故創辦人賈伯斯高級助理的強森（Ron Johnson）表示，在他二○一一年離開蘋果前，就感覺到中國正在興建超出需求的購物中心，「中國各地的開發商都在興建大型購物中心，但並非所有開發商都能成功」。

消費力下降 去年2/3百貨業績下滑

在北京當局遏制長達數十年的房地產泡沫後，全國各地房價暴跌，抹去中國中產階級的大部分儲蓄，使他們不得不勒緊荷包消費。受到衝擊的不僅是購物中心，根據中國百貨商業協會四月發布調查報告，去年三分之二百貨公司業績和利潤也下滑。報告指出，核心問題是客流量和消費能力的下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財