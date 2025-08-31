美上訴法院：對等關稅違法 川普嗆有效 權力屬於國會 川普援引的IEEPA不能凌駕

美國聯邦上訴法院29日裁定，美國總統川普實施的對等關稅「於法無據」，川普痛批並稱「所有關稅依然有效」。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦上訴法院廿九日以七票對四票維持下級法院裁定，美國總統川普對全球大多數國家實施的對等關稅，以及對加拿大、墨西哥和中國徵收的其他關稅「於法無據」，並指川普發動貿易戰所援引的「國際緊急經濟權立法」（IEEPA），並未授予總統用行政命令便能課徵關稅的權力。

美媒：關稅上路最沉重打擊

相關措施可維持到10月14日

「華爾街日報」報導，這項裁定是川普關稅措施迄今為止所受到的最沉重打擊，因為對等關稅是他重返白宮的標誌性政策之一。不過，相關關稅措施可維持到十月十四日，以便各方上訴到聯邦最高法院。

川普在自家社群媒體發文痛批這項裁定，他寫道：「所有關稅依然有效！今天一個高度黨派色彩的上訴法院，錯誤地宣稱我們的關稅應取消，但他們清楚美國最終一定會勝利。」

川普今年四月對美國貿易夥伴實施對等關稅，他之後暫緩關稅實施日程，以便與各國談判，調整後的對等關稅於八月七日開始實施，但美國與多國的談判仍在進行。

美國對幾乎所有國家徵收十％基準關稅，對被認定有不良貿易行為的國家徵收更高關稅，另對加拿大、墨西哥和中國加徵包括芬太尼在內的一系列關稅，這次都被聯邦上訴法院裁定違法；長達一二七頁的裁決稱，徵收稅收和關稅的權力仍屬於國會，IEEPA不能凌駕於此。

美國Axios新聞網站指出，如今達成協議的基礎遭美國兩級法院裁定違法，可能給予仍在與美國談判的國家思考，是否要繼續談判下去。

