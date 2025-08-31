突破紅鏈 台灣高值消費品打入非洲

台灣精品噶瑪蘭威士忌，成功拓銷至非洲奈及利亞。（取自臉書）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國長期打壓台灣，我國國際外交被迫在夾縫中求生存，近年因半導體而讓世界看重台灣，我國高值消費品也在遙遠的非洲國家打出天下，展現對抗紅色供應鏈的「硬實力」與「軟食力」。

奈及利亞擁有二．二八億人口，是非洲人口最多國家，境內有豐沛原油、天然氣資源，每日原油輸出最高可達二八○萬至三○○萬桶，是非洲第一大原油輸出國。

請繼續往下閱讀...

貿協董事長黃志芳除一再強調印度市場關鍵性，更看好非洲會是全球下個成長引擎與經濟成長熱區，去年五月辦理「奈及利亞台灣形象月」，促成超過百場洽商、超過上億元商機。

日本商社帶路 台商前進非洲市場

因日本商社深入經營非洲市場的歷史悠久，貿協與日本七大商社密切交流，例如豐田通商在非洲經營超過百年，事業範圍遍及汽車、能源、交通運輸、基礎建設、醫衛、消費用品等，目前在非洲五十四國設有一七四家公司，若能與日本商社加強合作，將是台灣業者進入非洲市場的捷徑。

光陽電動機車電池 打進奈國

長期接觸非洲當地商情的人士分析，中國砸重金扶植與補貼培育出紅色供應鏈，帶給台商不少壓力，但我國仍默默耕耘，將商品或品牌等成功打入奈國，例如台灣電動運輸智慧科技在非洲成功推出，光陽今年與奈及利亞綠能科技新創AaraGO合作首座全太陽能電動機車電池交換方案，已在奈國石油公司加油站完工運作。

而奈國買主在拉哥斯台貿中心邀請下，每年約百位來台參觀食品展、電子展、汽車零配件展及電腦展；奈國大型廠商代表出席貿協在台辦理的「非洲經貿高峰會議」、「非洲商機日」、「台灣採購大會」及「台北國際食品展」等，加強雙邊經貿互動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法