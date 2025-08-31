力抗中國鴨霸封鎖 台拚翻新奈及利亞投保協定

2024年貿協董事長黃志芳首度率我商務團造訪奈及利亞首富集團Dangote煉油廠。（外貿協會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國推動一帶一路，勢力深入非洲大陸多年，更積極拉攏奈及利亞。當地媒體報導，台灣與奈及利亞的投資保障協定（IPPA）自一九九四年簽署生效，隨著台灣近幾年來科技實力不斷壯大，基於雙邊利益，雖然中國持續打壓台灣，但台奈雙邊積極磋商翻新IPPA已逾二年時間，若能成功，將是台灣在非洲拓展的重要參考範例。

奈及利亞與台灣並無正式邦交關係，但外媒報導，雙邊正低調磋商IPPA翻新。（取自網路）

奈及利亞主流媒體Punch Digital報導，台灣、奈及利亞投資保障協定更新已協商超過二年，內容涵蓋農業、電動車、太陽能、交通和人工智慧（AI）等更多重點產業，並強化投資保障與促進機制；經查，與我國簽署投保協定一覽表上，目前尚未顯示台奈IPPA完成翻新。

拓展經貿外交 我高階商務團多次造訪奈國

在缺乏正式邦交關係下，台灣民間單位持續努力拓展，外貿協會早在二○○六年即在奈及利亞設館，去年更籌組「非洲藍海旗艦團」，由董事長黃志芳率領台塑、富強鑫等國內指標企業造訪非洲三國，其中就包括奈及利亞，且首次訪問全非最大Dangote煉油廠，期盼雙方可在石化業、汽配件等產業深化合作。

華府研究台灣的智庫Global Taiwan Institute近日刊出一篇文章「Taiwan’s Soft Power Gamble in Nigeria」，分析近年在台灣官方、民間合作下，持續有我國高階商務團拜訪奈及利亞。

文章提到，我國指標電子業者與奈及利亞投資促進委員會（NIPC）、國家科學與工程基礎設施局（NASENI）已有接觸，盼共同推動智慧製造、工業園區和產能建設等投資，這與奈國總統提努布所提出的「重振希望議程」（Renewed Hope Agenda）數位轉型與工業自主方向高度契合。

台奈雖未建交，但若能透過IPPA翻新，也顯示台灣的科技、貿易實力等，將可作為外交以外的「進階版軟實力」，成為台灣在非洲拓展經貿外交的新模式。

