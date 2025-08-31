晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

力抗中國鴨霸封鎖 台拚翻新奈及利亞投保協定

2025/08/31 05:30

2024年貿協董事長黃志芳首度率我商務團造訪奈及利亞首富集團Dangote煉油廠。（外貿協會提供）2024年貿協董事長黃志芳首度率我商務團造訪奈及利亞首富集團Dangote煉油廠。（外貿協會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國推動一帶一路，勢力深入非洲大陸多年，更積極拉攏奈及利亞。當地媒體報導，台灣與奈及利亞的投資保障協定（IPPA）自一九九四年簽署生效，隨著台灣近幾年來科技實力不斷壯大，基於雙邊利益，雖然中國持續打壓台灣，但台奈雙邊積極磋商翻新IPPA已逾二年時間，若能成功，將是台灣在非洲拓展的重要參考範例。

奈及利亞與台灣並無正式邦交關係，但外媒報導，雙邊正低調磋商IPPA翻新。（取自網路）奈及利亞與台灣並無正式邦交關係，但外媒報導，雙邊正低調磋商IPPA翻新。（取自網路）

奈及利亞主流媒體Punch Digital報導，台灣、奈及利亞投資保障協定更新已協商超過二年，內容涵蓋農業、電動車、太陽能、交通和人工智慧（AI）等更多重點產業，並強化投資保障與促進機制；經查，與我國簽署投保協定一覽表上，目前尚未顯示台奈IPPA完成翻新。

拓展經貿外交 我高階商務團多次造訪奈

在缺乏正式邦交關係下，台灣民間單位持續努力拓展，外貿協會早在二○○六年即在奈及利亞設館，去年更籌組「非洲藍海旗艦團」，由董事長黃志芳率領台塑、富強鑫等國內指標企業造訪非洲三國，其中就包括奈及利亞，且首次訪問全非最大Dangote煉油廠，期盼雙方可在石化業、汽配件等產業深化合作。

華府研究台灣的智庫Global Taiwan Institute近日刊出一篇文章「Taiwan’s Soft Power Gamble in Nigeria」，分析近年在台灣官方、民間合作下，持續有我國高階商務團拜訪奈及利亞。

文章提到，我國指標電子業者與奈及利亞投資促進委員會（NIPC）、國家科學與工程基礎設施局（NASENI）已有接觸，盼共同推動智慧製造、工業園區和產能建設等投資，這與奈國總統提努布所提出的「重振希望議程」（Renewed Hope Agenda）數位轉型與工業自主方向高度契合。

台奈雖未建交，但若能透過IPPA翻新，也顯示台灣的科技、貿易實力等，將可作為外交以外的「進階版軟實力」，成為台灣在非洲拓展經貿外交的新模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財