別再瞎扯「美積電」！台積電台灣廠區員工占比87％

2025/08/31 05:30

破除「美」積電惡意帶風向！根據台積電「2024年永續報告書」，台積電全球員工總數共計8萬4512人，正職員工涵蓋51個國籍；若依工作地區畫分，台灣員工占比最高，高達87.06％位於台灣廠區。（路透檔案照）破除「美」積電惡意帶風向！根據台積電「2024年永續報告書」，台積電全球員工總數共計8萬4512人，正職員工涵蓋51個國籍；若依工作地區畫分，台灣員工占比最高，高達87.06％位於台灣廠區。（路透檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕破除「美」積電惡意帶風向！根據台積電甫出爐的「二○二四年永續報告書」，去年全球共招募一萬多名新進員工，員工總數共計八萬四五一二人，創下歷年新高，正職員工涵蓋五十一個國籍；若依工作地區畫分，台灣員工占比最高，高達八十七．○六％位於台灣廠區。

台積電全球8.4萬員工 台灣人占比最高

報告書指出，台積電二○二四年全球員工共計八萬四五一二人。因持續擴大全球布局，台積電除強化本土人才招募與培育，也積極拓展日本、美國、歐洲及東南亞等地招募版圖，正職員工涵蓋五十一個國籍，其中台灣、中國、美國與日本占員工總數超過九十八％。

若依工作地區畫分，八十七．○六％員工位於台灣廠區，七．四八％位於亞洲地區（中國、日本、南韓），五．三六％位於北美地區，其餘為歐洲地區。

台積電持續挖掘人才潛能，積極強化員工多元組成，尤其是女性員工，二○二四年正式員工中，屬於STEM（科學、科技、工程及數學教育）職位的女性人數達二萬六一五三人，占比三十三％；新聘技術職新鮮人女性占比達二十八．七％；女性主管占比達十四．六％。

台積人薪資福利總額 5年增1.14倍

隨著營運成長，台積電員工整體薪資福利費用也逐年攀升，二○二○年至二○二四年間，每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣一四○八億元增至約三○一八億元，再創新高紀錄，五年間增加一六一○億元、增幅一．一四倍；這期間的年度人均薪資福利費用由二七四萬元增至三五七萬元，增加一一○萬元、增幅達四十四．五％。

台積電整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。以台灣廠區及子公司采鈺新進碩士畢業工程師為例，去年度平均整體薪酬高於二○○萬元，新進直接員工去年度平均整體薪酬高於新台幣一○○萬元。

