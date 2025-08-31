川普再出重拳 撤銷三星、海力士關鍵技術輸中豁免

川普再出重拳打擊中國晶片製造！美國最新聯邦公報披露，美國商務部將撤銷三星電子、SK海力士向其中國廠出口美國技術的豁免權。美半導體大廠英特爾也在撤銷豁免權的名單上。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕綜合彭博、路透報導，川普政府將使三星電子、SK海力士更難向其位於中國的晶片工廠出口美國先進製造設備，此舉除將影響兩家公司在中國的生產，也將對應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）等美國半導體設備公司的銷售造成衝擊。

未來先進設備輸中 須向美申請出口許可

根據美國最新聯邦公報，美國商務部將撤銷三星電子、SK海力士向其中國廠出口美國技術的豁免權。美國商務部二○二二年對美國半導體製造設備銷往中國實施全面禁令時，讓三星電子和SK海力士享有豁免權，不需要針對每次設備出口單獨向美國政府申請許可證。

英特爾也在撤銷名單上

儘管英特爾在今年已完成出售中國大連廠的交易，但該公司也被列入撤銷豁免權的名單。美國商務部表示，這個撤銷令將在一二○天後生效。

川普政府的新措施意味了三星電子和SK海力士現在必須申請許可證，等待美國審核通過後，才能為其中國廠購買美國設備。美國此舉是修正所謂的「驗證最終用戶」（VEU）規則，旨在打擊在中國製造晶片的能力，並阻礙中國取得特定技術。

美國商務部發布聲明表示，美國不打算授予中國晶片廠能擴大產能或升級技術的許可證。美國商務部工業安全局（BIS）局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）表示：「川普政府承諾關閉出口管制漏洞，尤其是那些會使美國企業處於競爭劣勢的漏洞，今天的決定是朝向實現這個承諾的重要一步。」

海力士：持續與韓美政府溝通 三星尚未回應

SK海力士發布聲明指出，將與南韓和美國政府保持密切溝通，並採取必要措施讓對業務影響降至最低；三星電子則尚未回應。

南韓產業部表示，南韓政府已向美國商務部解釋，南韓記憶體晶片公司在中國的營運狀況，對全球半導體供應鏈穩定性的重要性，也將繼續與美國進行討論，以對南韓公司的影響降至最低。

