飆股幕後》歐美軍工訂單不斷 神基區間漲幅近22%

除了美軍商機，神基看好歐洲軍工需求同樣持續增溫。圖為英國威爾斯親王使用神基強固型電腦。（圖取自威爾斯親王Instagram）

記者方韋傑／特稿

強固型人機介面設備供應商神基（3005）受惠於人工智慧（AI）重塑整體營運模式，加上歐美軍工專案訂單絡繹不絕，產品結構優化之下，合併毛利率可望逐步朝向4成邁進。觀察自神基19日舉辦法說會以來，至昨日才中止連7漲，終場收在153元，單日漲幅2.55%，但區間漲幅高達21.91%。

毛利率邁向4成 外資連13買

根據證交所公開數據，外資昨買超神基1809張，為連13買；投信、自營商單日分別賣超174張與222張，三大法人合計買超1413張。最近兩週，短沖主力券商買超占比達到11.21%，持股200張以上大戶比重則上升0.46個百分點。法人認為，神基短線有望挑戰歷史高點161.5元，不過仍須留意獲利了結、解套賣壓同步出籠。

請繼續往下閱讀...

神基看好今年營收成長7%~12%，「5年翻倍」的長期目標不變，對此，董事長黃明漢有鑑於AI浪潮快速，推動公司以雙軌並進的方式加速轉型，一方面在行銷端導入生成式AI，提高效率與影響力；另一方面在內部營運強化AI基礎設施，建構長期競爭優勢。

黃明漢說，公司已投資逾千萬元購置兩台AI伺服器，讓龐大的Data Lake能夠結構化，轉為可用的商業資訊。未來將持續投入資源，讓AI成為推動神基下一波成長的核心動能。在產品策略方面，神基今年已推出多款強固型電腦新品，橫跨中央處理器、圖形處理器與神經處理器多種運算架構，平均售價可望提升10%至15%，有利增加產品組合價值，並滿足人工智慧時代不同的應用需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法