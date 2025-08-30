晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》歐美軍工訂單不斷 神基區間漲幅近22%

2025/08/30 05:30

除了美軍商機，神基看好歐洲軍工需求同樣持續增溫。圖為英國威爾斯親王使用神基強固型電腦。（圖取自威爾斯親王Instagram）除了美軍商機，神基看好歐洲軍工需求同樣持續增溫。圖為英國威爾斯親王使用神基強固型電腦。（圖取自威爾斯親王Instagram）

記者方韋傑／特稿

強固型人機介面設備供應商神基（3005）受惠於人工智慧（AI）重塑整體營運模式，加上歐美軍工專案訂單絡繹不絕，產品結構優化之下，合併毛利率可望逐步朝向4成邁進。觀察自神基19日舉辦法說會以來，至昨日才中止連7漲，終場收在153元，單日漲幅2.55%，但區間漲幅高達21.91%。

毛利率邁向4成 外資連13買

根據證交所公開數據，外資昨買超神基1809張，為連13買；投信、自營商單日分別賣超174張與222張，三大法人合計買超1413張。最近兩週，短沖主力券商買超占比達到11.21%，持股200張以上大戶比重則上升0.46個百分點。法人認為，神基短線有望挑戰歷史高點161.5元，不過仍須留意獲利了結、解套賣壓同步出籠。

神基看好今年營收成長7%~12%，「5年翻倍」的長期目標不變，對此，董事長黃明漢有鑑於AI浪潮快速，推動公司以雙軌並進的方式加速轉型，一方面在行銷端導入生成式AI，提高效率與影響力；另一方面在內部營運強化AI基礎設施，建構長期競爭優勢。

黃明漢說，公司已投資逾千萬元購置兩台AI伺服器，讓龐大的Data Lake能夠結構化，轉為可用的商業資訊。未來將持續投入資源，讓AI成為推動神基下一波成長的核心動能。在產品策略方面，神基今年已推出多款強固型電腦新品，橫跨中央處理器、圖形處理器與神經處理器多種運算架構，平均售價可望提升10%至15%，有利增加產品組合價值，並滿足人工智慧時代不同的應用需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財