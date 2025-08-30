晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》併購日商 轉型AI應用 精成科創掛牌天價

2025/08/30 05:30

精成科成功跨入AI伺服器與半導體市場，AI相關營收比重拉高到19%，未來可望進一步擴大。（取自官網）精成科成功跨入AI伺服器與半導體市場，AI相關營收比重拉高到19%，未來可望進一步擴大。（取自官網）

記者卓怡君／特稿

華科集團旗下PCB廠精成科（6191）因併購日商Lincstech，公司華麗轉型，成功跨入AI伺服器與半導體市場，AI相關營收比重拉高到19%，未來可望進一步擴大，隨著近期PCB族群全面發動，飆股一檔接一檔，精成科也被市場大戶鎖定，股價連拉3根漲停，強勢噴出，以144元創下掛牌天價。

大戶鎖定 連拉3根漲停

精成科去年底以397億日圓（約新台幣84億元）收購日本PCB製造公司Lincstech全數股權，擴大營運版圖，精成科產品主要應用在個人電腦、車用及消費性電子產品，未來可利用Lincstech的高端技術進一步拓展產品線，特別是在AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域。

精成科在馬來西亞已有生產基地，去年9月建立新廠，擴大當地生產規模，配合Lincstech在新加坡的製造基地，將能進一步擴大精成科在東南亞的布局，藉此面對地緣政治的挑戰；精成科自4月8日起新增合併子公司Lincstech，帶動營收明顯成長，今年前7月合併營收181.1億元，年增達40.8%。

分析精成科籌碼，本波股價強漲創高的功臣為外資與大戶主力，投信並未參與，外資自7月21日開始大力買進，截至8月29日大買2.5萬張，波段漲幅高達57%。

法人分析，PCB族群近來獲得市場資金追捧，本益比提升，精成科從傳統電腦、消費性電子跨入AI伺服器、半導體等技術含量高的領域，未來產品結構有望翻轉，帶動獲利表現，惟短線急漲，宜留意追高風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財