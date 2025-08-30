飆股幕後》併購日商 轉型AI應用 精成科創掛牌天價

精成科成功跨入AI伺服器與半導體市場，AI相關營收比重拉高到19%，未來可望進一步擴大。（取自官網）

華科集團旗下PCB廠精成科（6191）因併購日商Lincstech，公司華麗轉型，成功跨入AI伺服器與半導體市場，AI相關營收比重拉高到19%，未來可望進一步擴大，隨著近期PCB族群全面發動，飆股一檔接一檔，精成科也被市場大戶鎖定，股價連拉3根漲停，強勢噴出，以144元創下掛牌天價。

精成科去年底以397億日圓（約新台幣84億元）收購日本PCB製造公司Lincstech全數股權，擴大營運版圖，精成科產品主要應用在個人電腦、車用及消費性電子產品，未來可利用Lincstech的高端技術進一步拓展產品線，特別是在AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域。

精成科在馬來西亞已有生產基地，去年9月建立新廠，擴大當地生產規模，配合Lincstech在新加坡的製造基地，將能進一步擴大精成科在東南亞的布局，藉此面對地緣政治的挑戰；精成科自4月8日起新增合併子公司Lincstech，帶動營收明顯成長，今年前7月合併營收181.1億元，年增達40.8%。

分析精成科籌碼，本波股價強漲創高的功臣為外資與大戶主力，投信並未參與，外資自7月21日開始大力買進，截至8月29日大買2.5萬張，波段漲幅高達57%。

法人分析，PCB族群近來獲得市場資金追捧，本益比提升，精成科從傳統電腦、消費性電子跨入AI伺服器、半導體等技術含量高的領域，未來產品結構有望翻轉，帶動獲利表現，惟短線急漲，宜留意追高風險。

