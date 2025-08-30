半導體展9/10登場 供應鏈蓄勢待發

圖為去年台灣女婿、AIT新任處長谷立言現身半導體展。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMICON Taiwan 2025國際半導體展將於9月10日盛大開展，台灣半導體供應鏈齊聚，精測（6510）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、帆宣（6196）、弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、均豪（5443）、崇越（5434）等都將參展，在地緣政治與供應鏈重組影響持續加劇之際，供應鏈廠商蓄勢待發，將參展視為與產業界、客戶之間的重要交流平台。

超過1200家廠商參展

國際半導體產業協會（SEMI）表示，SEMICON Taiwan 2025國際半導體展將於9月10日至12日在台北南港展覽館展出，今年共計超過1200家半導體相關廠商參展，展位達4100個，凸顯台灣半導體業重要性，也是全球最具影響力的半導體產業盛會之一。

今年展覽結合論壇聚焦AI晶片、先進封裝、3D IC、Chiplet、FOPLP、異質整合、矽光子、量子運算、HBM高頻寬記憶體等議題，呈現AI晶片設計與智慧製造的最新技術與應用，並關注半導體供應鏈安全、綠色製造、地緣戰略挑戰及產業人才發展。

