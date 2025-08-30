貨物稅補貼加碼三讀 國產汽車受惠大

立法院29日三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車汰舊換新新購小客車，最高可減徵10萬元貨物稅，可望激勵國產車銷售。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民、劉宛琳／台北報導〕立法院昨三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，除了汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至二○三○年底外，新購汽機車也有減徵優惠，排氣量二○○○西西以下小客車最多可減徵十萬元，排氣量一五○西西以下燃油機車最多可減徵六○○○元。車商預期國產汽車受惠最大，但都盼望能盡快公布實施時間，若能趕在農曆七月民俗月結束前實施，第四季車市還有「拉尾盤」的機會。

新購國產車最多減徵10萬 形同車價打85折

根據監理站統計，八月一日至二十五日全台新車領牌數僅二萬四五五三輛，僅有五個品牌的領牌數超過一○○○輛，幾乎可確定是史上最冷八月；如今汽車商暫鬆一口氣，但希望越快實施越好，第四季車市還有救，若再拖下去，加上台美對等關稅談判未定，消費者持續觀望，今年車市恐下挫至十二年來新低點。

車商表示，國產車普遍單價較低，且和美國關稅無直接關係，若汰舊換新加上新購適用十萬元的貨物稅減徵優惠，幾乎是車價直接打八五折至九折，相當有感，相信可加速國產車的銷售。

至於高價進口車，二○○萬的進口車若減徵十萬元，補貼優惠占比僅五％，不如國產車那麼有感，且部分豪華車品牌會牽連到台美進口關稅（美規的德日系品牌）談判結果，預期民眾仍會保持觀望。

