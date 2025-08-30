晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

貨物稅補貼加碼三讀 國產汽車受惠大

2025/08/30 05:30

立法院29日三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車汰舊換新新購小客車，最高可減徵10萬元貨物稅，可望激勵國產車銷售。（記者楊雅民攝）立法院29日三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，新購排氣量2000cc以下小客車汰舊換新新購小客車，最高可減徵10萬元貨物稅，可望激勵國產車銷售。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民、劉宛琳／台北報導〕立法院昨三讀通過「貨物稅條例第十二條之五」修正案，除了汽機車減徵貨物稅「汰舊換新」優惠延長至二○三○年底外，新購汽機車也有減徵優惠，排氣量二○○○西西以下小客車最多可減徵十萬元，排氣量一五○西西以下燃油機車最多可減徵六○○○元。車商預期國產汽車受惠最大，但都盼望能盡快公布實施時間，若能趕在農曆七月民俗月結束前實施，第四季車市還有「拉尾盤」的機會。

新購國產車最多減徵10萬 形同車價打85折

根據監理站統計，八月一日至二十五日全台新車領牌數僅二萬四五五三輛，僅有五個品牌的領牌數超過一○○○輛，幾乎可確定是史上最冷八月；如今汽車商暫鬆一口氣，但希望越快實施越好，第四季車市還有救，若再拖下去，加上台美對等關稅談判未定，消費者持續觀望，今年車市恐下挫至十二年來新低點。

車商表示，國產車普遍單價較低，且和美國關稅無直接關係，若汰舊換新加上新購適用十萬元的貨物稅減徵優惠，幾乎是車價直接打八五折至九折，相當有感，相信可加速國產車的銷售。

至於高價進口車，二○○萬的進口車若減徵十萬元，補貼優惠占比僅五％，不如國產車那麼有感，且部分豪華車品牌會牽連到台美進口關稅（美規的德日系品牌）談判結果，預期民眾仍會保持觀望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財