美取消小額包裹免稅生效 中國受創最重

2025/08/30 05:30

美取消小額包裹免稅正式上路，中國受創最重。（彭博檔案照）美取消小額包裹免稅正式上路，中國受創最重。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國對低於八百美元（二．四五萬台幣）包裹的關稅豁免、亦即所謂的「最低限度豁免」措施，已於美東時間二十九日起正式終止，美國海關與邊境保護局（CBP）從此將對全球輸美包裹課徵正常關稅。

川普為何對小額包裹動刀表格（資料來源：路透，圖：彭博，整理製表：編譯魏國金）川普為何對小額包裹動刀表格（資料來源：路透，圖：彭博，整理製表：編譯魏國金）

根據CBP二十八日發布的指引，所有包裹將依據寄送國面臨十％至五十％不等的對等關稅。而使用國際郵政網絡的承運商可以選擇在未來半年過渡期間，每件包裹支付八十美元（台幣二四四六元）至兩百美元（六一一五元台幣）的固定費用，對等關稅低於十六％的國家，須繳納八十美元關稅，稅率介於十六％至二十五％的國家須支付一六○美元（台幣四八九二元），台灣落入此區間，稅率逾二十五％國家則支付兩百美元關稅。

所有郵政服務必須在二○二六年二月二十八日前，轉變成依據貨物申報價值課徵「從價」（ad valorem）關稅。物流公司飛協博（Flexport）主管路易斯表示，承運商多會選擇使用對等關稅稅率。

路透報導，「最低限度豁免」措施於一九三八年實施，一開始五美元以下貨品進口免稅，二○一五年將門檻從兩百美元提升至八百美元，以促進小企業在電商市場成長。

去年10億件免稅小包來自中國

然而在川普第一任期升高中國產品關稅後，催生小額進口包裹海嘯，透過該措施直接從中國出貨的產品爆炸性增加，為中企電商希音（Shein）與Temu創造了新的「直接面對客戶」（DTC）商業模式。CBP統計，申報最低限度豁免的包裹數量從二○一五年的一．三九億件至二○二四年達十三．六億件，跳增近十倍，去年約四分之三小包來自中國、達近十億件。

美國全國紡織業協進會指出，川普政府此舉是美國製造業「歷史性的勝利」，因為堵住了讓外國快時尚公司逃避關稅、進口強迫勞動生產服飾的漏洞。

◎小檔案：川普為何對小額包裹動刀

■何謂最低限度豁免？

價值低於800美元的包裹可免稅入境美國，2024年透過該豁免輸美的貨物達13.6億件，申報價值646億美元，約73%小額包裹來自中國。

■川普中止理由

川普政府指控走私客藉此將裝有芬太尼的包裹輸入美國。美國零售商與產業團體也指為中企Shein、Temu與亞馬遜上第三方買家提供不公平優勢。

■受衝擊最大國家

中國與香港的豁免已於5月2日取消，小額包裹量大降3分之1；加拿大、墨西哥與英國是第2大寄送國，其次為越南、印度與泰國。

■其他連鎖效應

全球郵政服務大亂，澳洲、英國、日本、韓國等逾20國已暫停寄送美國包裹服務。

■對電商與小商家影響

電商巨頭Shein與Temu自5月起已針對該變化進行調適，Shein開始調漲價格；小商家因難以吸收關稅，也計畫漲價。

