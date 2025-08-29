台灣人壽樂齡友善論壇 打造健康樂活生態圈

台灣人壽舉辦二○二五樂齡友善論壇，總統府秘書長潘孟安（左四）、台北市副市長林奕華（右三）、台灣人壽董事長許舒博（右四）、金鐘視帝李天柱（右二）、緯創醫學科技董事長黃俊東（左三）、可爾姿執行長林宏遠（左二）等，共同倡議樂齡友善健康養「肌」。（台壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣人壽二十八日舉辦二○二五「樂齡友善調查暨論壇」，緯創醫學科技全新研發的AI運動輔助機器人「iKneego」驚喜開箱，台灣人壽董事長許舒博倡議健康活、快樂活更重要，正確且有效運動才能扭轉超高齡危「肌」、累積健康資產。

台灣人壽「樂齡友善調查暨論壇」聚焦「運動友善」議題，總統府秘書長潘孟安、台北市副市長林奕華、台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、緯創醫學科技董事長黃俊東、Curves可爾姿執行長林宏遠與金鐘獎視帝李天柱跨界參與。潘孟安笑稱自己就是忙懶累而不運動的族群，肯定台灣人壽長期倡議健康永續，更帶動照護產業及運動商機，以行動落實「健康台灣」願景。

今年調查大數據發現逾三成熟齡族鮮少運動甚至根本不動，即使是運動咖也有三十五．二％僅做散步走路這類無效運動。林奕華分享台北市運動政策，透過集點好康獎勵，鼓勵市民規律運動；並打造便捷、多元的運動友善環境，讓市民幸福動起來。

台壽總經理莊中慶表示，台灣人壽鼓勵保戶自主健康，獨創手遊型健康管理TeamWalk App，讓運動輕鬆融入生活；更推出「健康樂活管家」一站式服務平台，以「保險+健康養老」新服務模式，提供國人全階段健康友善服務，未來將推出退休、樂齡運動休閒等服務的養生村，為樂齡族打造健康生態圈。

