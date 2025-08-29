晴時多雲

景氣燈號連3綠》國發會︰AI續旺 下半年力守綠燈

2025/08/29 05:30

最近一年國發會景氣燈號（資料來源︰國發會製表：記者吳欣恬）最近一年國發會景氣燈號（資料來源︰國發會製表：記者吳欣恬）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨發布七月景氣對策信號綜合判斷分數為二十九分，與上月持平，燈號連續第三個月呈現代表穩定的綠燈；另領先指標雖下滑，同時指標維持上升，顯示當前國內景氣續呈穩定，但須密切關注後續變化。國發會表示，美國關稅上路，但只要全球AI（人工智慧）需求持續，下半年景氣應該能維持綠燈。

國發會昨發布七月景氣對策信號，燈號連續第三個月呈現代表穩定的綠燈。國發會表示，美國關稅上路，但只要全球AI（人工智慧）需求持續，下半年景氣應該能維持綠燈。（示意圖，中央社資料照）國發會昨發布七月景氣對策信號，燈號連續第三個月呈現代表穩定的綠燈。國發會表示，美國關稅上路，但只要全球AI（人工智慧）需求持續，下半年景氣應該能維持綠燈。（示意圖，中央社資料照）

當前國內景氣續呈穩定

景氣對策信號綜合判斷分數的九項構成項目燈號均維持不變。領先指標連續六個月下滑，累計跌幅三．六一％；同時指標連續二十七個月上升，累計升幅十四．六一％。

經濟發展處處長陳美菊分析，七月領先指標微幅下滑主因是外銷訂單動向指數的項目，顯示廠商對未來還是有很多不確定性，尤其半導體關稅部分。但廠商早已分散投資布局，且台積電等大廠已在美投資可免除關稅，關稅上路後，只要AI需求還在，台灣在AI全球供應鏈有一定地位，景氣可望維持在綠燈。

展望未來，國發會指出，隨AI技術與相關應用持續擴展、主要國家積極布建AI基礎設施，加以下半年消費性電子新品陸續上市，可望帶動我國電子及資通訊產品需求，挹注出口動能。

投資方面，AI需求激勵半導體先進製程及封測廠商擴增資本支出，加上國際大廠來台設立研發及資料中心，且政府積極協助產業數位及低碳化雙軸轉型，可望增添民間投資動能。

消費方面，股市回升挹注國人財富效果，上市櫃公司獲利增加，可望提高調薪及獎金發放意願，政府則持續減輕民眾稅務負擔，有助提升家戶可支配所得，支撐民間消費成長。

