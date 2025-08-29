晴時多雲

紓解房貸荒 台銀「水龍頭全開」

2025/08/29 05:30

台銀看房市「價穩量縮」， 董座凌忠媛（左）表示：三族群房貸「水龍頭全開」。（記者陳梅英攝）台銀看房市「價穩量縮」， 董座凌忠媛（左）表示：三族群房貸「水龍頭全開」。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英、謝君臨／台北報導〕交屋潮來臨，不少銀行受限於銀行法及中央銀行房市管控，「房貸難貸」抱怨聲浪起。行政院長卓榮泰二十七日喊話，「金融水龍頭要開大一點，安全濾網要在」；金管會主委彭金隆昨赴立院備詢時也強調，包括首購族在內的三類案件必須優先核貸。台銀董事長凌忠媛昨表示，針對首購族、新青安貸款等無自用住宅者以及台銀主辦的軍公教築巢優利貸，「水龍頭已全開」，至於非首購族仍會承作，但利率相對較高。

合庫、華銀額度吃緊

台銀存放款規模大，有能力滿足更多承貸需求，近期更有部分銀行因房貸額度逼近上限而將客戶轉介到台銀；凌忠媛說，能做都盡量做，但也擔心民眾未來會因還款能力影響生活，核貸時對於收支比要求相對會嚴格一點；合庫、華銀房貸水位則相對吃緊，其中華銀約需排撥二至三個月，合庫還有五、六百億房貸申請中。

合庫目前不動產貸款集中度約三十六．九％，依銀行法第七十二之二規範的不動產貸款比達二十八％至二十八．五％，逼近上限三十％。因此，合庫房貸承作以自住、首購、新青安及政府重視的換屋族為主，土建融業務也以本行自辦為主，已核准案都盡力於今年撥款。

華銀副總經理黃守良表示，華銀過去不動產貸款集中度偏高，現已調降至四十％以下，但不動產貸款比仍接近內部警示線二十八％，因此嚴控每月房貸承作額度，並優先滿足首購、新青安及已核未貸案。在控管下，華銀今年上半年房貸餘額罕見較去年底減少約二○○億元，合庫上半年房貸餘額仍增加約五○○億元。

台銀董：房市價穩量縮

凌忠媛認為，整體房市呈現「價穩量縮」，房價已停滯一段時間，「再高也賣不動了」。黃守良持較保守看法，認為房貸取得不易、利率上升，投資人轉趨觀望，房價有機會往下修正。

