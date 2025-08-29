向川普輸誠 墨西哥對中貨加稅

回應川普關稅施壓，墨西哥政府計畫在下月提出的二○二六年預算提案中升高進口中國汽車、紡織品與塑膠品等產品關稅。圖右為墨西哥總統薛恩鮑姆。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，三名知情者透露，墨西哥政府計畫在下月提出的二○二六年預算提案中升高進口中國汽車、紡織品與塑膠品等產品關稅，一方面保障本國製造業者，同時滿足美國總統川普長久來的要求，其他亞洲國家預期也將面臨該高關稅。

今年初以來，美國川普政府一再敦促墨西哥官員，比照美國作法升高中國進口產品關稅。墨國之後提出「北美堡壘」的構想，亦即限制中國產品進口，同時強化美墨加之間的貿易與製造連結，美國財政部長貝森特對此概念興致勃勃。美墨加也準備明年年中對川普第一任期達成的自由貿易協定進行例行審查。

請繼續往下閱讀...

道富環球資深新興市場策略師孫寧（Ning Sun）指出，中國今年對拉丁美洲的出口大幅增加，有助於抵銷美國市場的下滑。墨國此舉除了讓美國高興外，也須保護自己的製造基礎；預期墨國經濟與外交政策將與美國一致。

美國對其最大貿易夥伴墨西哥施壓，以阻止廉價的中國產品流入美國，部分原因是川普指控相關產品進入墨國後，再向北輸入美國。川普上月與墨國總統薛恩鮑姆通話後，暫緩對墨國課徵更高關稅，以給予更多時間進行貿易談判。

美墨也即將達成打擊毒品走私與暴力的協議，川普表示，芬太尼走私是墨西哥須繳納美加墨協定以外產品二十五％關稅的主因。在該新安全協議中處理的議題，將使談判官員對於其他項目的衝突，比如番茄與鋼品，更容易找到共識。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法