黃仁勳：全球AI支出 五年內上看4兆美元

輝達執行長黃仁勳二十七日指出，未來五年全球在人工智慧（AI）的支出將達三兆至四兆美元。（美聯社檔案照）

AI競賽拉開序幕

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳二十七日指出，美國公司不能被排除在中國市場之外，同時應成為全球標準，如同美元是全球首要儲備貨幣一樣。他也預測，未來五年全球在人工智慧（AI）的支出將達三兆至四兆美元（九十一．五兆至一二二兆台幣）。

美國科技如同美元 應是全球標準

雅虎財經報導，黃仁勳在公布輝達第二季財報後受訪指出，「（川普總統）了解到美國的科技組合（tech stack）應該是世界標準，如同美元是各國經濟賴以建立的全球標準。我們希望全球科技與產業都建立在美國的科技組合之上，包括中國」。他說，輝達在中國的晶片銷售正「重新啟動」，並已取得美國政府的出口許可，現正尋求中國訂單。

黃仁勳在財報會議上表示，將更先進的Blackwell系列晶片引進中國市場是「真實有可能的」；他說，「我們必須持續強調美國科技業在領導與贏得人工智慧（AI）競賽上的重要性，以及協助讓美國的科技組合成為全球標準」。他並預測明年中國的AI市場將成長五十％。

輝達財報顯示，第二季資料中心業務營收年增五十六％至四一一億美元，這不包括對中國銷售的降階版H20晶片；輝達公布第三季財測為五四○億美元，這也不包含中國銷售。

對於AI熱潮，他指出，「一場新的工業革命已經開始，AI競賽已經拉開序幕，我們看到未來五年，在AI基礎建設的支出將達三兆至四兆美元」。他補充，「你買得越多（輝達晶片），成長越快」，因為輝達的技術進展讓客戶能以更少的能耗處理更多資料，「現在的熱門話題是：所有產品都被掃光」。

否認美政府將入股輝達

在財報會議上，輝達財務長克雷斯（Colette Kress ）指出，輝達正等待川普政府敲定該公司十五％中國銷售，支付政府的協議。黃仁勳說，儘管輝達在中國銷售議題上與川普政府合作，但並不尋求英特爾與華府達成的入股協議，「連討論都不曾討論」。

美國財政部長貝森特也指出，政府持股輝達不在考慮之內。他說，「我不認為輝達需要財務支持，所以目前這似乎不在考慮範圍內」。

