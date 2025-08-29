晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃仁勳：全球AI支出 五年內上看4兆美元

2025/08/29 05:30

輝達執行長黃仁勳二十七日指出，未來五年全球在人工智慧（AI）的支出將達三兆至四兆美元。（美聯社檔案照）輝達執行長黃仁勳二十七日指出，未來五年全球在人工智慧（AI）的支出將達三兆至四兆美元。（美聯社檔案照）

AI競賽拉開序幕

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳二十七日指出，美國公司不能被排除在中國市場之外，同時應成為全球標準，如同美元是全球首要儲備貨幣一樣。他也預測，未來五年全球在人工智慧（AI）的支出將達三兆至四兆美元（九十一．五兆至一二二兆台幣）。

美國科技如同美元 應是全球標準

雅虎財經報導，黃仁勳在公布輝達第二季財報後受訪指出，「（川普總統）了解到美國的科技組合（tech stack）應該是世界標準，如同美元是各國經濟賴以建立的全球標準。我們希望全球科技與產業都建立在美國的科技組合之上，包括中國」。他說，輝達在中國的晶片銷售正「重新啟動」，並已取得美國政府的出口許可，現正尋求中國訂單。

黃仁勳在財報會議上表示，將更先進的Blackwell系列晶片引進中國市場是「真實有可能的」；他說，「我們必須持續強調美國科技業在領導與贏得人工智慧（AI）競賽上的重要性，以及協助讓美國的科技組合成為全球標準」。他並預測明年中國的AI市場將成長五十％。

輝達財報顯示，第二季資料中心業務營收年增五十六％至四一一億美元，這不包括對中國銷售的降階版H20晶片；輝達公布第三季財測為五四○億美元，這也不包含中國銷售。

對於AI熱潮，他指出，「一場新的工業革命已經開始，AI競賽已經拉開序幕，我們看到未來五年，在AI基礎建設的支出將達三兆至四兆美元」。他補充，「你買得越多（輝達晶片），成長越快」，因為輝達的技術進展讓客戶能以更少的能耗處理更多資料，「現在的熱門話題是：所有產品都被掃光」。

否認美政府將入股輝達

在財報會議上，輝達財務長克雷斯（Colette Kress ）指出，輝達正等待川普政府敲定該公司十五％中國銷售，支付政府的協議。黃仁勳說，儘管輝達在中國銷售議題上與川普政府合作，但並不尋求英特爾與華府達成的入股協議，「連討論都不曾討論」。

美國財政部長貝森特也指出，政府持股輝達不在考慮之內。他說，「我不認為輝達需要財務支持，所以目前這似乎不在考慮範圍內」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財