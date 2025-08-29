晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

拚貨物稅補貼加碼9月上路 南陽月月推新車拉尾盤

2025/08/29 05:30

汽車貨物稅加碼有望三讀通過，三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車9月起將月月推新車，南陽實業執行副總詹醒昇表示，預期第4季在貨物稅政策利多加持下，買氣有望比第2季和第3季回升，Hyundai汽車全年市占率將挑戰5%目標。（記者楊雅民攝）汽車貨物稅加碼有望三讀通過，三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車9月起將月月推新車，南陽實業執行副總詹醒昇表示，預期第4季在貨物稅政策利多加持下，買氣有望比第2季和第3季回升，Hyundai汽車全年市占率將挑戰5%目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車貨物稅補貼加碼有望9月三讀通過，三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車喊出月月推新車；南陽實業執行副總詹醒昇表示，預期第四季在貨物稅政策利多加持下，買氣有望比第二、三季回升，Hyundai汽車全年市占率將挑戰5%目標。

詹醒昇表示，4~7月車市銷量受到影響的幅度約2成左右，這2成的消費者普遍對進口車關稅和貨物稅減徵有所期待而觀望，若9月汽車貨物稅三讀通過實施，遞延的買氣可望出籠。

Hyundai汽車昨以全新的高階車款Santa Fe Calligraphy車型打頭陣，起跳價212.9萬元，限量300輛，瞄準頂尖客層，強化Hyundai汽車在大型休旅車市場的旗艦產品布局。

三陽代理的Hyundai汽車7月領牌數1549輛，年減19.4%；累計1~7月領牌數1萬0877輛，年減24.3%，市占率4.6%。

詹醒昇指出，Hyundai汽車接下來會月月推新車，將陸續導入小型電動車Inster、豪華電動車iONIQ 9，以及超大型休旅車Palisade，全年年銷量2.4萬輛的目標並未調整，市占率目標要達5%，比去年的4.95%成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財