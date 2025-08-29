拚貨物稅補貼加碼9月上路 南陽月月推新車拉尾盤

汽車貨物稅加碼有望三讀通過，三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車9月起將月月推新車，南陽實業執行副總詹醒昇表示，預期第4季在貨物稅政策利多加持下，買氣有望比第2季和第3季回升，Hyundai汽車全年市占率將挑戰5%目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車貨物稅補貼加碼有望9月三讀通過，三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車喊出月月推新車；南陽實業執行副總詹醒昇表示，預期第四季在貨物稅政策利多加持下，買氣有望比第二、三季回升，Hyundai汽車全年市占率將挑戰5%目標。

詹醒昇表示，4~7月車市銷量受到影響的幅度約2成左右，這2成的消費者普遍對進口車關稅和貨物稅減徵有所期待而觀望，若9月汽車貨物稅三讀通過實施，遞延的買氣可望出籠。

Hyundai汽車昨以全新的高階車款Santa Fe Calligraphy車型打頭陣，起跳價212.9萬元，限量300輛，瞄準頂尖客層，強化Hyundai汽車在大型休旅車市場的旗艦產品布局。

三陽代理的Hyundai汽車7月領牌數1549輛，年減19.4%；累計1~7月領牌數1萬0877輛，年減24.3%，市占率4.6%。

詹醒昇指出，Hyundai汽車接下來會月月推新車，將陸續導入小型電動車Inster、豪華電動車iONIQ 9，以及超大型休旅車Palisade，全年年銷量2.4萬輛的目標並未調整，市占率目標要達5%，比去年的4.95%成長。

