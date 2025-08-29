晴時多雲

財經青紅燈》統一惦惦吃三碗公

2025/08/29 05:30

統一「不卑不亢」面對中國龐大的內需市場，既不吹噓也不妖魔化，在台股西進越來越虧的大趨勢下，依然可惦惦吃三碗公。圖為統一集團董事長羅智先。（資料照）統一「不卑不亢」面對中國龐大的內需市場，既不吹噓也不妖魔化，在台股西進越來越虧的大趨勢下，依然可惦惦吃三碗公。圖為統一集團董事長羅智先。（資料照）

中國陷入通縮泥淖，流血競爭持續惡化，過去被追捧為台股「西進概念股」不是越賺越少、就是越賠越多，但統一（1216）可說是極少數的例外，今年上半年認列西進獲利破新台幣百億元，僅次於鴻海（2317）、台積電（2330）與台光電（2383），在台股傳產股幾乎全在中國慘踢鐵板時，統一是「惦惦吃三碗公」。

相較於押注中國的台玻（1802），上半年認列西進虧損破10億元新高，台塑（1301）依然慘虧9億餘元；而遠百（2903）、麗嬰房（2911）及統一超（2912）等轉投資中國事業也是虧成一片；另台泥（1101）上半年西進雖然轉虧為盈，認列獲利卻不到億元，相較最風光時的2019年上半年就破96億元，如今只剩零頭，但不虧就是萬幸。

從台股上市公司認列西進盈虧變化來看，自從2018年川普1.0啟動首波美中貿易戰之後，過去的金雞母多逆轉成拖油瓶；依上市公司最新上傳的半年報來看，認列西進獲利逾億元的僅剩約170家、而認列虧損卻達257家，已出現虧多賺少的趨勢，且隨著美中各領域的對抗加劇，趨勢將更難以逆轉。

因此，統一上半年認列西進獲利破百億元、遠優於去年同期的84億元，表現隔外耀眼。統一為何能在極度「內捲」的中國殺出重圍？或許從統一集團董事長羅智先的幾次公開看法能找出其突圍之道。

他認為，人民幣500億元營收是生存線，越慢達到會越吃力；另也坦言，統一過去忽略中國市場學習（指模仿）能力之強、之快，遠超過想像，因此改變戰略、從類別經營進入品牌經營。這或許可簡單歸納，統一是「不卑不亢」面對中國龐大的內需市場，既不吹噓也不妖魔化，才能在台股西進越來越虧的大趨勢下，依然可惦惦吃三碗公。（高嘉和）

