人工智慧基本法草案 政院拍板 補助獎勵AI 吸引研發應用

2025/08/29 05:30

行政院會昨通過「人工智慧基本法」草案。（行政院提供）行政院會昨通過「人工智慧基本法」草案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「人工智慧基本法」草案，未來將與朝野立委提出的十九案併案立院審查。根據草案，明定AI研發與應用的基本原則，也要求政府應積極推動研發、應用及基礎建設，並辦理相關產業的補助、委託、出資、獎勵、輔導或提供租稅等財政優惠措施。

即將接任數發部長的次長林宜敬在院會後表示，AI與所有部會皆有關聯，且基本法是上位法案，不需要明定主管機關，避免限縮範疇。而AI應用很多元且變化太快，未來相關細節將交由各部會訂定相關的作用法，例如交通部針對自動駕駛管理，或是衛福部針對醫院醫療診所的AI輔助醫療診斷等，都會在基本法三讀通過後陸續訂定作用法。

政府妥善規劃資源整體配置

辦理產業優惠措施 促進創新

根據草案，為積極推動AI研發、應用及基礎建設，政府應妥善規劃資源整體配置，並辦理相關產業的補助、委託、出資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施，各目的事業主管機關也得針對創新產品或服務，建立或完備研發及應用服務的創新實驗環境，藉以促進技術創新及永續發展。

草案也避免AI應用發生負面影響，規範政府應避免AI應用造成人民生命、身體、自由或財產、社會秩序、國家安全、生態環境損害，或出現利益衝突、偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等問題，違反如兒童及少年福利與權益保障法、公平交易法、消費者保護法及個人資料保護法等相關法令的情事，並以法令限制或禁止相關情事發生。

