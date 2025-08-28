晴時多雲

熱門股》記憶體價量揚 外資搶搭華邦電

2025/08/28 05:30

記憶體上半年可望觸底回升，華邦電受外資看好，近月來價量俱揚，受到市場矚目。（記者洪友芳攝）記憶體上半年可望觸底回升，華邦電受外資看好，近月來價量俱揚，受到市場矚目。（記者洪友芳攝）

記憶體製造廠華邦電（2344）受惠記憶體價量回升，下半年營運可望好轉，吸引外資昨加碼大買2.15萬張，連3買累計超過4萬張，激勵華邦電昨股價一度站上20元，最後收19.8元，上漲1.05元、漲幅5.6%，成交量逾9.5萬張。

儘管消費終端市場需求疲軟，但國際大廠紛將產能轉向AI相關且高獲利的高頻寬記憶體（HBM），帶動DDR4價格上漲，繼DDR4之後，傳出編碼型快閃記憶體（NOR Flash）受材料及封測成本提高等因素影響，第4季報價也將調漲，華邦電是受惠廠商之一。

華邦電第2季受新台幣升值、當時記憶體報價處於不利情況，影響單季毛利率下滑至22.7%，季減2.9個百分點、年減10.4個百分點，稅後虧損13.1億元，每股稅後虧損0.29元，連虧4季，上半年累計稅後虧損24億元，稅後每股虧損0.53元。下半年受記憶體價量需求回升，市場預期營運可望改善。（記者洪友芳）

