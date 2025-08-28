晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

232條款全球無差別 緯創林憲銘：台企應變能力強

2025/08/28 05:30

緯創董事長林憲銘說：「台灣企業的韌性與應變速度，讓我有信心。」 （記者方韋傑攝）緯創董事長林憲銘說：「台灣企業的韌性與應變速度，讓我有信心。」 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創董事長林憲銘昨日表示，美國針對特定產品設下的232條款，其精神在於「針對產品而非針對國家」，因此對台灣廠商並未處於特別劣勢，此影響層面屬於全球性問題。雖然川普政府對關稅與稅率的最終決策仍在變動，但台灣企業的應變能力相較其他地區更快、更周全，足以因應挑戰。

就怕有逃生窗 台灣卻沒有

林憲銘昨出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇時指出，除非美國政府修改232的遊戲規則，否則全球產業都會有相同的適用標準，比較令人擔心的是「會不會另外開出一個窗口，例如歐盟享有不同待遇」，或者出現適用最高稅率的相關條件，這部分需要觀察。不過，相關決策仍在動態調整中，不必過度恐慌，「影響並非僅限於台灣，其他國家也同樣受到波及。」

林憲銘進一步提到，關稅政策雖帶來不確定性，但也促使台灣企業加速「走出去」的腳步。由於國內在電力、水力、土地與人口結構上資源有限，若要進一步提升國民所得，勢必要把格局放大到全球市場。「逼著大家在移動的過程裡，反而會藉著一股勢（頭），這個勢（頭）最後可能回頭幫助我們。」

至於是否由企業直接參與台灣與美國之間的談判？林憲銘認為，關稅議題屬於政府對政府的協商，企業能做的是提供產業觀點與建議，但談判主體仍在官方。林強調，困難一定存在，但唯有辛苦付出才會有結果，「台灣企業的韌性與應變速度，讓我有信心。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財