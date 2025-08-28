232條款全球無差別 緯創林憲銘：台企應變能力強

緯創董事長林憲銘說：「台灣企業的韌性與應變速度，讓我有信心。」 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創董事長林憲銘昨日表示，美國針對特定產品設下的232條款，其精神在於「針對產品而非針對國家」，因此對台灣廠商並未處於特別劣勢，此影響層面屬於全球性問題。雖然川普政府對關稅與稅率的最終決策仍在變動，但台灣企業的應變能力相較其他地區更快、更周全，足以因應挑戰。

就怕有逃生窗 台灣卻沒有

林憲銘昨出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇時指出，除非美國政府修改232的遊戲規則，否則全球產業都會有相同的適用標準，比較令人擔心的是「會不會另外開出一個窗口，例如歐盟享有不同待遇」，或者出現適用最高稅率的相關條件，這部分需要觀察。不過，相關決策仍在動態調整中，不必過度恐慌，「影響並非僅限於台灣，其他國家也同樣受到波及。」

林憲銘進一步提到，關稅政策雖帶來不確定性，但也促使台灣企業加速「走出去」的腳步。由於國內在電力、水力、土地與人口結構上資源有限，若要進一步提升國民所得，勢必要把格局放大到全球市場。「逼著大家在移動的過程裡，反而會藉著一股勢（頭），這個勢（頭）最後可能回頭幫助我們。」

至於是否由企業直接參與台灣與美國之間的談判？林憲銘認為，關稅議題屬於政府對政府的協商，企業能做的是提供產業觀點與建議，但談判主體仍在官方。林強調，困難一定存在，但唯有辛苦付出才會有結果，「台灣企業的韌性與應變速度，讓我有信心。」

