盼貨物稅減徵10萬 車市買氣急凍

和泰（2207）汽車昨在法說會表示，雖受關稅和貨物稅干擾但全年銷售目標並未調整，期待政府政策早日定案，公司就能落實原先的預估及計畫。（記者楊雅民攝）

關稅未定凌遲 貨物稅減免又觀望 車商盼利多9月就上路

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院21日針對汽車貨物稅進行協商，排氣量2000c.c.以下的小客車汰舊換新，貨物稅最高減徵金額將達10萬元，車商形容，消息一出，「汽車買氣瞬間凍結」，預估8月全台新車領牌數恐失守3萬輛，創2013年以來的12年來新低。

根據監理站8月1日至25日的新車領牌數統計，全台新車領牌數僅2萬4553輛，其中只有5個品牌領牌數超過1000輛。包括TOYOTA品牌8265輛、LEXUS的2337輛、TESLA的1850輛、中華CMC的1481輛、台灣本田（HONDA）的1168輛，其餘品牌領牌量皆未達千輛，甚至有品牌領牌數下挫至不到100輛。

美國4月初啟動台美對等關稅談判，受到美國進口車關稅降稅未定，以及汽車貨物稅降不降？降多少？等不確定性因素干擾，5個月來，各大車商一直處於「被凌遲」的狀態，消費者持續觀望，車市1個月比1個月慘。

8月原本只有3分之1的時間受到農曆民俗月影響，未料，立法院21日突然端出汽機車貨物稅減徵加碼的利多，車市立刻降至冰點。

朝野針對「貨物稅條例第12條之5」修正草案達成共識，汽車汰舊換新5萬元的貨物稅減徵優惠，將延長至2030年12月31日。

另新購入排氣量 2000c.c.以下的小客車，也可減徵5萬元貨物稅，等於是符合汰舊換新資格的車主，購買排氣量2000c.c.以下小客車，最高可減免10萬元貨物稅，該修正草案最快本週三讀通過，9月上路。

在汽車貨物稅修正案尚未實施的空窗期，車商表示，消費者已經下訂的車子都不想交車了，要等5萬元貨物稅上路，車商也不敢提車，怕9月汽車貨物稅加碼減徵實施，現在提車，等於是9月1台車馬上現賠5萬元。

車商疾呼，汽車貨物稅的減徵金額能速速定案施行，並於9月開始實施，這樣車商才有機會在農曆民俗月後衝一波。

若汽車貨物稅減徵的政策一再拖延，今年政策牛肉恐怕是看得到吃不到，全年新車領牌數將失守40萬輛關卡，也是2013年全台新車領牌數跌落37萬8510輛之後，唯一一年銷量再次低於40萬輛的年份。

