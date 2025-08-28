3大咖挺AI投資非玩票 未來創造收益可期

緯穎董事長洪麗寗昨日出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗昨日出席台灣女董事協會舉辦的「2025剛柔並濟大未來」論壇時表示，AI（人工智慧）技術浪潮正逐步改變企業營運模式與內部結構，緯穎已從早期文化培養，邁向以投資報酬率（ROI）為導向的新階段，「AI投資不是玩票性質，而是逐步進入能創造實質效益的階段」。

緯穎洪麗寗︰AI開始重視投報率

洪麗寗指出，過去AI投資較偏向「讓員工學習、提升便利性」，並未立即要求績效回報，如今則更重視投資報酬率，鎖定研發、製造及後勤部門進行規劃。緯穎如今已能利用AI追蹤全球庫存、分析同業財報，甚至在法說會後快速完成競爭者與自身的財務比較。

洪麗寗引用已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的名言「Stay hungry, stay foolish（求知若飢，虛心若愚）」，強調自己並非AI專業出身，但在快速變化的時代，保持謙虛學習與開放心態至關重要。她鼓勵企業領導者與員工以好奇心面對AI，持續探索應用價值，才能在浪潮中找到最佳的生存與成長路徑。

研華邊緣AI平台 加速落地

工業電腦龍頭廠研華（2395）持續推動人工智慧與邊緣運算的結合，並將觸角延伸至機器人產業。嵌入式事業群總經理張家豪昨日出席論壇活動時指出，邊緣人工智慧的演進不僅重塑產業應用，更將透過模組化與標準化平台，協助合作夥伴加速機器人產品開發與落地。

他舉例，AI應用已在機器人、智慧醫療、工廠自動化與智慧城市落地，例如AI手術機器人、瑕疵檢測與智慧交通，均顯著提升效率與精準度。研華也提出完整的邊緣AI平台協助產業快速導入AI。

達明CEO︰AI驅動機器人進化

談到產業趨勢，達明執行長陳尚昊指出，機器人產業可統稱為「自主移動系統與機器人」，涵蓋自主移動機器人、協作型機器人、服務型機器人、無人機與人形機器人。

在結合AI、視覺與機器人下，達明重新定義自家產品為「AI COBOT」，未來將持續攜手合作夥伴進行場域驗證。

