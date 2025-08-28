關稅+匯率干擾 8月消費信心下挫

8月CCI總指數下降至2023年5月以來低點；下降最多的指標是「購買耐久性財貨」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心發布八月消費者信心指數（CCI）總指數六十三．三一點，較上月下降一．○七點，是二○二三年五月以來低點；上升最多的是「投資股票時機」，下降最多的是「購買耐久性財貨」，凸顯匯率波動、美國關稅因素衝擊消費者信心。

調查顯示，僅「投資股票時機」一項指標上升，其餘「物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」、「購買耐久性財貨」等五項指標下降。央大台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，主計總處大幅上修今年經濟成長率到四．四五％，但與民眾感受有明顯落差。

請繼續往下閱讀...

唯一上升的指標「未來半年投資股票時機」，本月調查為三十一．二點，較上月上升二．○九點。吳大任說明，民眾對投資台股信心升高，主因是美國聯準會轉鴿，但仍須考量背後風險，雖說向來台股與美股連動性高，但未來下半年不排除有脫鉤可能。

「未來半年購買耐久性財貨」指標下降最多，本月調查九十四．五三點，較上月降二．○四點。吳大任說明，耐久性財貨包括房地產、汽機車及家電等，新台幣急升急貶壓縮出口企業獲利空間，對等關稅帶來訂單減少挑戰，出口產業可能擴大無薪假甚至裁員，相關產業員工也會憂慮未來工作能否保得住，對未來所得有較高不確定性，也降低買房或購車意願。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法