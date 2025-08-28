晴時多雲

盧特尼克施壓投資說 台積不回應

2025/08/28 05:30

台積電再次強調國內外投資建廠，皆是因應客戶的需求規劃。（彭博資料照）台積電再次強調國內外投資建廠，皆是因應客戶的需求規劃。（彭博資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受專訪時大爆料，稱他在川普總統上任後，打電話給台積電董事長暨總裁魏哲家，直言補助條件不合理，甚至威脅若沒有拿出更好的方案，將撤回補助；在相關壓力下，台積電才加碼投資一千億美元。台積電昨不回應盧特尼克的說法，但再次強調國內外投資建廠，皆是因應客戶的需求規劃。

盧特尼克近日接受CNBC《Squawk Box》專訪時，批評拜登政府的補助政策軟弱、缺乏談判力，白白送錢給企業；並爆料上任後致電魏哲家，直言拜登時代承諾的六十五億美元補助不合理，形同「企業贈與」，揚言若無更好方案，將撤回補助。

台積電於今年三月宣布加碼投資美國一千億美元，連同之前的投資總共達一六五○億美元。

盧特尼克稱，川普政府跟拜登政府作法不同，不會免費送錢，而是談公平交易，會要求企業付出更多承諾，使美方獲得更好的交易條件，讓美國人民真正從中受益；不只台積電，美光與德州儀器等半導體公司也正相繼加碼投資。

針對入股英特爾，他指出，拜登政府核准給英特爾一一○億美元補助，卻沒有任何交換條件。川普與英特爾執行長陳立武近期協議，美國政府獲取英特爾十％股權，市值相當於一一○億美元。他認為，這才是對美國納稅人的公平交易，入股英特爾模式將成為未來補助談判的範例。

