晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美50％重稅開徵 印度製造大國夢碎

2025/08/28 05:30

美國在週三凌晨零時正式對印度進口商品徵收50％關稅。（路透）美國在週三凌晨零時正式對印度進口商品徵收50％關稅。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國在週三凌晨零時正式對印度進口商品徵收五十％關稅，為亞洲、甚至全球最高稅率，嚴重打擊印度和其最大出口市場美國的關係，並將影響印度對美出口數百億美元。

美國總統川普原先公布對印度進口商品徵收二十五％對等關稅，但本月稍早他以印度持續購買俄羅斯石油為由，對印度加徵二十五％懲罰性關稅，使得累計關稅倍增至五十％。

此一稅率將衝擊印度對美出口的逾五十五％商品，但電子和藥品等重要出口商品獲得豁免，讓蘋果和其供應鏈在印度新建的組裝廠逃過一劫。高額關稅將危及印度對中國、越南等競爭對手的出口競爭力，也引發外界質疑，印度總理莫迪將這個南亞國家轉變為主要製造中心的雄心能否實現。

美國業務占六成的法瑞達製鞋公司（Farida Shioes）總經理阿梅德（Israr Ahmed）表示：「這將對印度出口商造成極大衝擊，因五十％關稅對客戶而言根本不可行。有客戶已要求印度出口商與其他國家的供應商分享商品規格，訂單被轉移到孟加拉和越南等國的風險升高。」

新德里智庫「全球貿易研究倡議」（GTRI）預測，高額關稅將使紡織、珠寶、皮製品、食品和汽車等勞力密集產業受重創，這些產業將因高關稅而面臨訂單減少，最後被迫裁員。

GTRI也指出，印度在二○二二年二月俄烏戰爭開打後，增加進口俄羅斯打折扣的石油，雖節省至少一七○億美元成本，但美國的懲罰性關稅可能導致印度在這個財政年度的出口減少逾四十％或三七○億美元，可說得不償失。

印度政府則預估，高額關稅將影響印度對美國出口四八二億美元。科塔克馬辛德拉銀行首席經學家巴德瓦吉（Upasna Bhardwaj）表示，該行預估印度今年GDP（國內生產毛額）成長率六．二％，但高額關稅將使成長數字減少○．二至○．三個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財