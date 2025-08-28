晴時多雲

川普追殺聯準會 恐釀反效果

2025/08/28 05:30

美國總統川普準備迎擊聯準會理事庫克發起的法律戰，並說希望盡快任命庫克的接替人選。（歐新社）美國總統川普準備迎擊聯準會理事庫克發起的法律戰，並說希望盡快任命庫克的接替人選。（歐新社）

彭博：長期利率可能不降反升 進而擠壓經濟、擾亂市場

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普對聯準會（Fed）前所未有、不斷升級的攻擊，可能適得其反，導致金融市場與經濟遭受較高的長期借貸成本打擊。

川普自一月就任以來，便不斷施壓聯準會主席鮑爾降息，以刺激經濟，並降低政府債務。近日他將攻擊目標轉向聯準會理事庫克（Lisa Cook）。

川普迎擊庫克法律戰 將盡快任命接任理事

庫克二十五日在川普以抵押貸款涉詐欺為由，將她開除後，表示將對此提出告訴。川普二十六日回應，他準備迎擊庫克發起的法律戰，他將尊重法院最終判決，並說希望盡快任命庫克的接替人選，「我們有一些非常好的人選」。

彭博指出，儘管聯準會對短期利率握有權力，但很大程度上決定美國人為數兆美元抵押貸款、商業貸款與其他債務支付多少費用的是十年期公債殖利率，亦即全球交易員即時交易產生的利率。

儘管鮑爾暗示他準備最快下月開始降息，但讓人們憂心的是，一個忠於總統的聯準會可能降息過快、幅度過大，從而傷害聯準會抑制通膨的威信，長期利率最終可能將比現在更高，從而擠壓經濟，並可能擾亂其他市場。

Nedgroup投資公司固定收益主管羅伯茲說，「美國就業成長放緩，加上白宮對聯準會個人與機構施壓，開始給美國公債投資人帶來真正問題」。他預期即使短期利率下降，長期利率也將上升，「通膨的走勢高於聯準會目標，現在廉價許多的資金可能促使美元走弱、通膨大幅上升」。

在傳出川普開除庫克的消息後，美國與全球市場反應平靜，投行Evercore ISI指出，「資產市場定價尚未充分反映聯準會獨立性似乎越來越可能受損的預期」。

華爾街日報報導，開除庫克標誌著聯準會失去了其一九五一年獲得的獨立性，不再獨立於白宮的控制之外，其結果是，利率設定不再完全基於經濟數據，並可能使通膨變得更高，且波動性更大。

