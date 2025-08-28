學術疊加到政策 葉俊顯、龔明鑫迎挑戰

新財經首長小檔案

〔記者吳欣恬、廖家寧／台北報導〕國發會主委劉鏡清原不在內閣改組名單中，但八月二十六日深夜突然對會內主管發出內部信，宣布自己因健康因素辭任；他受訪時透露，自己的健康情況比老郭（經濟部長郭智輝）還嚴重，讓總統賴清德都很擔心，卸任後會先把健康顧好，未來想當數位牧民，可能會旅居日本，寫書、寫程式。

將接任國發會主委的葉俊顯僅低調表示，特別感謝中經院董事長曹添旺，讓他有機緣到中經院擔任副院長、院長；對於新職務，他說將會把過往學術上的理論基礎運用在政策上，進行疊加，今天在行政院會將進一步說明接任的初衷和想法。

請繼續往下閱讀...

劉鏡清健康因素 閃辭國發會主委

劉鏡清透露，今年四月動手術切除四成的胰臟，裝了三個月的引流管；住院期間，總統賴清德三天兩頭致電關心，還跟北榮院長討論他的病情，要求他好好休養。不過，兩週前最新的檢驗結果出爐，某項指標高達正常值十倍，加上四月手術以來，體力未恢復，體重還劇減七公斤，太太也很擔心，所以決定得很突然。

劉鏡清特別讚揚國發會同仁，在他一年任內，推出幾個大方案，包括行政院長卓榮泰在就任滿週年時談到最滿意的政策，即為國發會推動的「六大區域產業與生活圈」，這讓劉鏡清覺得很驕傲。

另，經濟部長將由行政院秘書長龔明鑫接任。龔曾任國發會主委、經濟部次長，在進入公部門前是台經院經濟研究學者。他先前赴大學演講時提到，在擔任經濟部次長時，是智慧機械推動方案的執行長；蔡英文總統任內推動的「五加二產業創新計畫」中，表現最好的計畫之一就是智慧機械，成功的關鍵為強而有力的產官學資源整合，一同打造智慧機械產業生態系。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法