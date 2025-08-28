數發部長林宜敬 有文采的理工男

新財經首長小檔案

臉書粉絲5萬人 還是棒球迷 如何讓數位科技有溫度 外界期待

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部新部長人選昨出爐，由政務次長林宜敬升任。年近耳順的他被視為「人生勝利組」，在事業上是科技專家，而在工作之餘，他還是作家、資深棒球迷。

卓內閣調整新人事，數發部上週五突宣布，現任部長黃彥男借調期滿，在考量生涯規劃後請辭，將歸建中研院。因黃任內表現平穩，不少部內員工對此感到震驚。

請繼續往下閱讀...

將在九月接任的林宜敬，和太太都出身名門望族，學經歷也十分顯赫，台大資工系、美國名校布朗大學電腦科學博士畢業，返台後陸續在趨勢科技等大公司歷練，後來創立艾爾科技當老闆，是人人眼中的「人生勝利組」。

林宜敬是在卓內閣上任後，才從民間企業投身公部門，為數發部帶來業界觀點。他做事節奏明快、講求效率，且身兼發言人必須與記者、立委周旋溝通，都是與以往科技業界不同的體驗。度過一開始的磨合期後，他在對外溝通積極表現，每場記者會都親力親為，從人工智慧、資安談到詐騙，展現對數發部事務的掌握度，這也是他被認為出線的原因。

而在科技專家身份之外，林宜敬熱愛棒球，大學時加入台大棒球隊，結交不少後來在政、商界發展有成的朋友。雖是「理工男」，但他也熱愛書寫，在臉書筆耕不輟、分享他的人生故事，吸引五萬人追蹤。林宜敬年輕時留美、又曾在中國經商，因此對民主、威權體制也有一番心得，談笑間常信手捻來對國際政經局勢的洞察。

不過，數發部昨剛好滿三歲，就將迎來第三任部長，讓科技圈感嘆這個位子實在不好坐，政策也難以延續。數發部的業務高度專業，且多與數位基礎建設有關，如何讓民眾對數位科技進步有感，考驗著林宜敬的智慧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法