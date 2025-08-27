晴時多雲

自由電子報
自由財經
日韓投資美國將明文化 但無拘束力

2025/08/27 05:30

美國和南韓決定敲定一項不具法律約束力的協議。圖為南韓總統李在明（右）與美國商務部長盧特尼克（左）握手。（歐新社）美國和南韓決定敲定一項不具法律約束力的協議。圖為南韓總統李在明（右）與美國商務部長盧特尼克（左）握手。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克表示，本週將宣布日本對美投資五五○○億美元的協議，相關資金可能用於半導體、抗生素與稀土的生產。南韓總統李在明的政策顧問金永範表示，美國和南韓已決定敲定一項不具法律約束力的協議，以決定三五○○億美元對美投資基金的運作和結構。

盧特尼克週一接受「福斯新聞」節目訪問表示：「我們將在本週稍後宣布日本的協議，屆時川普總統將有五五○○億美元到手」；他並說，日本這筆投資基金可能用於半導體、抗生素與稀土的生產。

日本首席談判人員、經濟再生擔當大臣赤澤亮正計畫本週稍後訪問美國，屆時將擬定不具法律約束力但將說明投資內容的「共同文件」，如美國和日本如何分配投資收益等。

美國七月同意將日本商品的關稅由二十五％調降至十五％，日本則同意透過政府支持的貸款和擔保，向美國投資五五○○億美元，但相關細節仍模糊不清。當時美國總統川普曾吹噓這個財務方案為「我們的錢」，並說美國將取得投資收益的九十％；日本官員則強調，將根據是否同時讓日本獲利來決定投資內容。

赤澤亮正週二在記者會表示，他尚未決定下次何時赴美，並拒絕評論盧特尼克的言論，強調將持續施壓華府迅速執行削減日本商品關稅的協議。

此外，美國七月同意將南韓商品的關稅由二十五％調降至十五％，南韓則承諾對美國投資三五○○億美元，但雙方對投資內容出現歧見，包括收益如何分配等。

跟隨南韓總統李在明訪美的金永範週一表示，與美國就投資內容達成協議已獲進展，希望與美國儘快簽署理解備忘錄，以監督投資計畫。金永範重申，這筆「財政方案」將用於支持關鍵礦產、電池、晶片、製藥、人工智慧和量子運算等戰略產業，其中一五○○億美元將用於造船業。

