書劍集》美國再降息的三大跡象

◎歐陽書劍

金融市場上週一面倒地預期美國聯準會（Fed）將在其公開市場委員會（FOMC）九月中旬的會議中再度調降政策利率，雖是因為主席鮑爾在Jackson Hole全球央行年會的一場演講，但聯準會上週公布的二份文件內容，顯示進一步降息有理有據，明顯地為調降利率鋪路。

美國物價年增率在二○二一年年中就突破五％，不過聯準會一直按兵不動，也和多數中央銀行家一樣，都認為當時的通膨只是油價波動等原因造成的短期現象。直到二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭，才澆熄了央行對通膨降溫的預期，聯準會隨後多次升息，到二○二三年七月，把政策利率調高至五．二五％至五．五○％的目標區間。

因為通膨居高不下，以及經濟狀況比預期為佳，使得聯準會調降利率相當謹慎，在二○二四年九月起三次降息共一個百分點後，就一直保持觀望。即使美國總統川普上任前後都大力施壓聯準會調降利率，但二○二五年迄今的五次FOMC會議，都不再調整政策利率。

在聯準會的最大就業與物價穩定二大目標中，通膨風險雖然存在，但壓力已下降，即使對等關稅提高不確定性，可是作用還待觀察，經濟的前景卻已引起更多關切。從以下三大跡象，可以推論聯準會進一步降息，暫時已沒有懸念。

聯準會主席鮑爾的演講是其一。他在演講中提到「勞動市場處於供需雙減的特殊均衡，代表著就業市場下滑的風險增加，只要風險具體化，可能很快表現在裁員上升與失業增加」、「長期通膨預期仍大致維持在二％」。明顯偏向對就業的擔憂。

其次是聯準會在鮑爾演講同一日公布的「長期目標與貨幣政策策略」聲明的二○二五年版，這一聲明每年小修一次，與前次的差別有這幾句：「委員會承認，就業有時可能高於即時評估的最大就業水準，而不一定會對物價穩定構成風險。」，暗示即使勞動市場火熱，也並非不能降息。

另外，美國勞工統計局（BLS）下修就業數據，而在上週公布的公開市場委員會七月底的前次會議紀錄中，卻清楚地顯示當時的決策是依循未修改前的勞動市場狀況：過去三個月平均每月新增就業約十五萬個，失業率為四．一％，持續處於較低水平。總體而言，多項指標顯示勞動市場狀況大致平衡，符合最大就業的目標。

勞動市場火熱時，聯準會都有降息的念頭；若已顯示疲態，降息豈非箭在弦上？

