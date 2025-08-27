不甩川普宣布開除 Fed理事庫克續履行職責

聯準會（Fed）理事庫克聲明，川普總統蓄意開除我，但依法並不存在任何正當理由，他無權這麼做。（法新社資料照）

稱川普「無權這麼做」 不存在「正當理由」

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十五日以抵押貸款詐欺指控為由，宣布開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），並立即生效。庫克隨後反擊，「他無權這麼做」，將繼續履行職責。川普這項考驗總統對獨立貨幣政策機構權限的空前行動，可能在法庭上遭到挑戰。

川普二十五日在致「親愛的庫克理事」信函中，援引「聯邦儲備法」中的「正當理由」，解除庫克職務。他寫道：「美國人民必須對受託制定政策和監督聯準會的成員之誠信充滿信心，然而，基於妳在財務上的欺騙、並可能觸犯刑法的行為，他們無法、而我也對妳的誠信沒有如此信心。」

請繼續往下閱讀...

任職前 2處房產獲優惠貸款

《華爾街日報》報導，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特近日指控庫克在二○二一年擔任經濟學教授期間，為兩處房產申請抵押貸款，一處在密西根州，另一處在亞特蘭大，在相隔十四天提交的文件中，這兩處房產都被描述為主要住所，以取得較有利的貸款利率。

對此，庫克聲明：「川普總統以『正當理由』蓄意開除我，但依法並不存在任何正當理由，他無權這麼做。我不會辭職，我將會繼續履行職責，為美國經濟服務，正如我自二○二二年以來一直在做的那樣。」

川普此舉是他重返白宮以來，對聯準會發起的最新、也最引人注目的攻擊。川普一直抨擊聯準會主席鮑爾不願降息，甚至對他進行人身攻擊。

根據聯準會創立的「聯邦儲備法」，總統不得因政策歧見解僱聯準會決策官員，以避免政治干預，但允許以「正當理由」開除官員；自一九一三年聯準會成立以來，川普是首位採取此行動的總統。

「正當理由」免職通常被理解為瀆職、無能或不法行為。賓州大學聯準會歷史學者康蒂布朗指出，正當開除理由涉及的應是在職時的行為，而非任命前的行為，或個人生活中與工作無關的事情。

免職令 可能由最高法院裁決

依據該法，聯準會理事一任十四年，庫克任期二○三八年才屆滿。她是聯準會首位非裔女性理事，作風低調，投票結果與鮑爾一致。庫克對川普免職令的挑戰，最後可能由最高法院做出裁決。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法