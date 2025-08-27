晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

不甩川普宣布開除 Fed理事庫克續履行職責

2025/08/27 05:30

聯準會（Fed）理事庫克聲明，川普總統蓄意開除我，但依法並不存在任何正當理由，他無權這麼做。（法新社資料照）聯準會（Fed）理事庫克聲明，川普總統蓄意開除我，但依法並不存在任何正當理由，他無權這麼做。（法新社資料照）

稱川普「無權這麼做」 不存在「正當理由」

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十五日以抵押貸款詐欺指控為由，宣布開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），並立即生效。庫克隨後反擊，「他無權這麼做」，將繼續履行職責。川普這項考驗總統對獨立貨幣政策機構權限的空前行動，可能在法庭上遭到挑戰。

川普二十五日在致「親愛的庫克理事」信函中，援引「聯邦儲備法」中的「正當理由」，解除庫克職務。他寫道：「美國人民必須對受託制定政策和監督聯準會的成員之誠信充滿信心，然而，基於妳在財務上的欺騙、並可能觸犯刑法的行為，他們無法、而我也對妳的誠信沒有如此信心。」

任職前 2處房產獲優惠貸款

《華爾街日報》報導，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特近日指控庫克在二○二一年擔任經濟學教授期間，為兩處房產申請抵押貸款，一處在密西根州，另一處在亞特蘭大，在相隔十四天提交的文件中，這兩處房產都被描述為主要住所，以取得較有利的貸款利率。

對此，庫克聲明：「川普總統以『正當理由』蓄意開除我，但依法並不存在任何正當理由，他無權這麼做。我不會辭職，我將會繼續履行職責，為美國經濟服務，正如我自二○二二年以來一直在做的那樣。」

川普此舉是他重返白宮以來，對聯準會發起的最新、也最引人注目的攻擊。川普一直抨擊聯準會主席鮑爾不願降息，甚至對他進行人身攻擊。

根據聯準會創立的「聯邦儲備法」，總統不得因政策歧見解僱聯準會決策官員，以避免政治干預，但允許以「正當理由」開除官員；自一九一三年聯準會成立以來，川普是首位採取此行動的總統。

「正當理由」免職通常被理解為瀆職、無能或不法行為。賓州大學聯準會歷史學者康蒂布朗指出，正當開除理由涉及的應是在職時的行為，而非任命前的行為，或個人生活中與工作無關的事情。

免職令 可能由最高法院裁決

依據該法，聯準會理事一任十四年，庫克任期二○三八年才屆滿。她是聯準會首位非裔女性理事，作風低調，投票結果與鮑爾一致。庫克對川普免職令的挑戰，最後可能由最高法院做出裁決。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財