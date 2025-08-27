核廢放二膽 金門人有反對有贊成

民進黨新北市議員林秉宥則認為金門有大量地下坑道，是現成核廢料儲存設施。（記者賴筱桐攝）

有人稱若安全無虞可評估 副縣長李文良︰縣民尚無集體意志展現

國民黨金門縣立委陳玉珍認為，核廢料可評估放在沒有居民的二膽島，引發金門民眾正反兩派看法。（中央社資料照）

〔記者吳正庭／金門報導〕近來外界熱議金門存放核廢料話題，國民黨金門縣立委陳玉珍昨更表示二膽島可以考慮。金門縣副縣長李文良昨指出，金門民眾對核廢料議題尚無集體意志的展現，也有議員批評是假議題；金門民眾則有兩派看法，有人堅決反對，也有人認為只要確保安全，可以評估。

李文良表示，核三重啟公投結果顯示，金門投票率不高，無法據此判斷所有金門民眾的態度；民眾普遍認為「核廢料最好遠離住的地方」，但缺乏完整民意調查，目前還沒有一個集體意志的展現。

議員擔心中國廈門有意見

金門縣議會跨黨派問政聯盟政團召集人、無黨籍議員陳泱瑚表示，經濟部過去將金門小坵嶼列為「低放射性廢棄物最終處置場」建議候選場址，若將核廢料放置距廈門四千多公尺的二膽島，恐怕廈門也有意見，不利兩岸關係。核廢料無論放在金門本島或二膽島都是假議題，較務實的做法是針對小坵村若確定成為最終處置場後如何安置村民，縣議會多次要求金門縣府回應，縣府都未落實。

金門縣觀光協會理事長周子傑表示，「不可能的事不要說太多」，二膽島離廈門很近，金門的「厝邊」中國難道不會講話嗎？且核廢料放二膽島對航道安全、金門觀光的衝擊很大。

無黨籍金門縣議員董森堡說，不論核廢料放金門本島或二膽島，他和多數縣民都堅決反對，因為「金門沒有用到一度核電」，二膽島的碼頭設施簡陋，核廢料運送一旦發生輻射外洩意外，誰要負責？且二膽島距中國廈門只有四千四百公尺，中國會同意嗎？

在地牛排館老板李鍾靈認為，老百姓希望過穩定、沒有安全隱憂的日子，堅決反對核廢料放在金門本島；雖然二膽島和金門本島有些距離，但輻射污染無遠弗屆，「觀光客誰還敢來金門？」

經營彩券行的李有忠說，經濟部將烏坵鄉小坵嶼列為「低放射性廢棄物」最終處置場建議場址，指的是核電廠的工作服等低放射性廢棄物，和「核廢料」不同；核廢料無論放在金門本島或二膽島，他都反對到底。

金門體育用品專賣店老闆任奕勳則認為，發展核能是未來趨勢，若政府能將核廢料儲放安全做到百分百，讓居民沒有疑慮，把核廢料放在金門或二膽島皆可評估。

至於民進黨新北市議員林秉宥認為金門有大量地下坑道，是現成核廢料儲存設施；金門軍事觀察家蔡添丁指出，金門坑道有重要軍事功能，若要儲存核廢料，以芬蘭為例，至少放在地下四百至五百公尺深，金門坑道過於淺、短，不宜當作存放核廢料場所。

