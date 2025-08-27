熱門股》無人機激勵 雷虎再刷歷史新高

無人機股雷虎（8033） 因明年國防預算達9495億元、占明年GDP的3.32%，創歷史新高，受此激勵，雷虎股價持續強勢。（雷虎提供）

無人機股雷虎（8033）上週從處置股出關後，因明年國防預算達9495億元、占明年GDP的3.32%，創歷史新高，受此激勵，雷虎股價持續強勢，昨日開高後攻上漲停161元，連2個交易日漲停，再刷歷史新高，成交量1.24萬張，終場漲停委買張數逾2100張。外資昨買超縮小，僅買超271張，投信買賣超為0，總計3大法人買超213張。

在產品組合改變下，雷虎自結7月營收1.31億元、年增35%，稅後盈餘0.25億元、年增7.33倍，每股稅後盈餘0.16元。

雷虎上半年每股稅後盈餘0.7元，其中6月營收1.89億元、年增73%，稅後盈餘0.78億元、年增169%，每股稅後盈餘0.51元，單月賺贏去年全年的0.5元。累計1-7月每股稅後盈餘0.86元。（記者王憶紅）

