晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

熱門股》無人機激勵 雷虎再刷歷史新高

2025/08/27 05:30

無人機股雷虎（8033） 因明年國防預算達9495億元、占明年GDP的3.32%，創歷史新高，受此激勵，雷虎股價持續強勢。（雷虎提供）無人機股雷虎（8033） 因明年國防預算達9495億元、占明年GDP的3.32%，創歷史新高，受此激勵，雷虎股價持續強勢。（雷虎提供）

無人機股雷虎（8033）上週從處置股出關後，因明年國防預算達9495億元、占明年GDP的3.32%，創歷史新高，受此激勵，雷虎股價持續強勢，昨日開高後攻上漲停161元，連2個交易日漲停，再刷歷史新高，成交量1.24萬張，終場漲停委買張數逾2100張。外資昨買超縮小，僅買超271張，投信買賣超為0，總計3大法人買超213張。

在產品組合改變下，雷虎自結7月營收1.31億元、年增35%，稅後盈餘0.25億元、年增7.33倍，每股稅後盈餘0.16元。

雷虎上半年每股稅後盈餘0.7元，其中6月營收1.89億元、年增73%，稅後盈餘0.78億元、年增169%，每股稅後盈餘0.51元，單月賺贏去年全年的0.5元。累計1-7月每股稅後盈餘0.86元。（記者王憶紅）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財