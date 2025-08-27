餐飲業轉戰美國 胡同、瓦城跟進

橘焱胡同（2761）旗下「開丼」本週正式進軍美國洛杉磯商場美食街營運。 （橘焱胡同提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕餐飲業西進退燒，紛紛轉戰美國市場。橘焱胡同（2761）旗下「開丼」本週正式進軍美國洛杉磯商場美食街，為集團首次進軍北美市場；瓦城泰統（2729）美國首店也預計第4季進駐洛杉磯。

橘焱胡同表示，未來將以「中平價」連鎖品牌做為集團戰略市場，並於3年內將平價連鎖品牌門市數量翻倍，建立長期成長引擎，海外市場將以加州做為北美拓展起點，並持續評估多品牌進駐機會，加速國際化布局。

瓦城泰統集團美國市場布局也蓄勢待發，美國首2家門市預計第4季啟動營運，進駐洛杉磯核心商圈，導入獨創的東方爐炒連鎖化系統，瞄準美國多元族群，提供新穎餐飲選擇，做為站穩海外布局的第一步，在多重市場動能挹注下，帶動集團穩健成長。

八方雲集（2753）美國開店數已達12家，已完成簽約的還有7家，包括北加州2家、南加州2家及德州3家，八方雲集今年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市也會在年底前開幕，未來加州與德州雙核心布局成熟化後，將有利於海外市場的快速複製。

以85°C「咖啡、蛋糕與烘焙」連鎖店崛起的美食-KY（2723），營收超過8成來自美國和中國等海外市場，美國市場目前獲利率最高、成長空間最大，集團將加碼投資，上半年已陸續進軍紐約、紐澤西、伊利諾州3個全新市場。7月營運版圖更延伸至堪薩斯州，開出當地首間門市，快速拓展美國中西部市場，下半年美國可望開出超過5家新門市，美國市場營收占總營收比重將衝上50%，明年美國市場總店數有機會突破100間店，成為美食-KY未來營收重要動能。

