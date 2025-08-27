晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

餐飲業轉戰美國 胡同、瓦城跟進

2025/08/27 05:30

橘焱胡同（2761）旗下「開丼」本週正式進軍美國洛杉磯商場美食街營運。 （橘焱胡同提供）橘焱胡同（2761）旗下「開丼」本週正式進軍美國洛杉磯商場美食街營運。 （橘焱胡同提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕餐飲業西進退燒，紛紛轉戰美國市場。橘焱胡同（2761）旗下「開丼」本週正式進軍美國洛杉磯商場美食街，為集團首次進軍北美市場；瓦城泰統（2729）美國首店也預計第4季進駐洛杉磯。

橘焱胡同表示，未來將以「中平價」連鎖品牌做為集團戰略市場，並於3年內將平價連鎖品牌門市數量翻倍，建立長期成長引擎，海外市場將以加州做為北美拓展起點，並持續評估多品牌進駐機會，加速國際化布局。

瓦城泰統集團美國市場布局也蓄勢待發，美國首2家門市預計第4季啟動營運，進駐洛杉磯核心商圈，導入獨創的東方爐炒連鎖化系統，瞄準美國多元族群，提供新穎餐飲選擇，做為站穩海外布局的第一步，在多重市場動能挹注下，帶動集團穩健成長。

八方雲集（2753）美國開店數已達12家，已完成簽約的還有7家，包括北加州2家、南加州2家及德州3家，八方雲集今年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市也會在年底前開幕，未來加州與德州雙核心布局成熟化後，將有利於海外市場的快速複製。

以85°C「咖啡、蛋糕與烘焙」連鎖店崛起的美食-KY（2723），營收超過8成來自美國和中國等海外市場，美國市場目前獲利率最高、成長空間最大，集團將加碼投資，上半年已陸續進軍紐約、紐澤西、伊利諾州3個全新市場。7月營運版圖更延伸至堪薩斯州，開出當地首間門市，快速拓展美國中西部市場，下半年美國可望開出超過5家新門市，美國市場營收占總營收比重將衝上50%，明年美國市場總店數有機會突破100間店，成為美食-KY未來營收重要動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財