中國面板廠控產 台廠受惠

2025/08/27 05:30

中國面板廠控產、控銷成常態，Omdia謝勤益：台廠受惠。(記者陳梅英攝）中國面板廠控產、控銷成常態，Omdia謝勤益：台廠受惠。(記者陳梅英攝）

市況不如預期 Omdia將今年全球面板營收成長率由6%下修至3%

〔記者陳梅英／台北報導〕研究機構Omdia昨舉行研討會，顯示器產業研究總經理謝勤益表示，8月起中國面板廠再度啟動大規模控產動作（降產能利用率），使面板價格、尤其電視面板報價止跌，預期第4季面板供需有望維持平衡，台廠將可受惠。

不過，今年受關稅不確定性影響，面板市況不如年初預期。Omdia已將今年全球面板營收成長率由6%下修至3%，出貨面積成長由5%調降至4%。

謝勤益指出，過去面板供需常受到季節性循環影響，但自去年起面板廠與整機廠之間博弈日益明顯，中國面板廠因產能具絕對優勢，一發現需求不好，立即調降產能稼動率，透過「控產、控銷」方式讓價格回穩；整機廠則以減單因應，避免面板過度漲價，雙方各有策略，面板供需出現新秩序，價格從過去波動劇烈轉為穩定。

謝勤益說，目前中國LCD產能已占全球近8成，幾乎形成壟斷局面，並持續投資OLED；但OLED是條「燒錢之路」，除韓廠三星、LG能穩定獲利，多數中國廠商須依賴LCD利潤補貼OLED業務，甚至透過「新廠養舊廠」的資本循環維持營運。

中廠為獲利 控產成常態

台廠因產能小於中國，在價格上扮演追隨者，當中廠為了獲利，控產、控銷成為常態下，台廠自然也可受惠，只是難有超額利潤。因此，台廠友達（2409）、群創（3481）近年來積極轉型突圍，群創利用舊廠跨入封裝領域，雙雙透過跨國併購深化車用市場布局。

台廠產能小 價格扮演追隨者

新的顯示技術中，繞過OLED，專注於mini LED與Micro LED技術。謝勤益認為，目前能做到透明又具備高亮度的顯示技術只有Micro LED，但成本與市場接受度是挑戰，新技術產值達10億美元是重要門檻，預估Micro LED要到2030年才有可能達成，未來2-3年能否打入利基市場將是未來發展關鍵。

