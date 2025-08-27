輝達機器人新大腦 Thor算力大增7.5倍

（輝達提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片大廠輝達近日宣布推出AI機器人電腦Jetson AGX Thor，研調機構集邦科技（TrendForce）指出，預期在Agility Robotics、Boston Dynamics、Amazon等廠商陸續採用與建置生態圈的發展趨勢下，人形機器人晶片市場規模有望於2028年突破4800萬美元，較2025年的330萬美元成長13倍以上。

合作夥伴3台廠入列

輝達並在官網公布第一波Jetson AGX Thor的20家的合作夥伴，研華 （2395）、宜鼎（5289）與益登（3048）共3家台廠名列其中。益登執行長于俊潔表示，Jetson AGX Thor是輝達在物理AI與機器人應用上的重大突破，益登是Jetson AGX Thor亞太區授權代理商，將結合技術服務、教育資源與平台生態，助力客戶加速創新實踐，推進生成式AI與物理AI的落地發展。

TrendForce認為，輝達的Jetson AGX Thor如同機器人的物理智慧核心，以Blackwell GPU、128 GB記憶體堆疊出2070 FP4 TFLOPS AI算力，較前代Jetson Orin大幅提升7.5倍，但開發套件價格達3499美元，相較前代的1499美元大幅提高，劍指人形機器人高階應用。全球人形機器人要穩定走入家庭，約需到2032年前後。

TrendForce指出，台灣廠商對人形機器人積極投入，在伺服馬達、精密減速機、先進感測器等領域，從單一零組件擴大為提供完整解決方案；部分廠商則推出功能模組化產品，若可快速整合的視覺與感測模組，讓開發者能以堆積木的方式組裝與調整，有效降低進入障礙，將可作為切入國際大廠供應鏈的核心價值。

台積電董事長暨總裁魏哲家於7月中法說會也坦承，人形機器人因系統設計非常複雜，涉及大量感測器技術，終端應用要與人互動，設計不是很容易。他認為，人形機器人還需等待時間發展，預期將率先用在醫療產業的老人照護，一旦需求起飛，帶動效益將很可觀。

