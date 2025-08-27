晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

輝達機器人新大腦 Thor算力大增7.5倍

2025/08/27 05:30

（輝達提供）（輝達提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片大廠輝達近日宣布推出AI機器人電腦Jetson AGX Thor，研調機構集邦科技（TrendForce）指出，預期在Agility Robotics、Boston Dynamics、Amazon等廠商陸續採用與建置生態圈的發展趨勢下，人形機器人晶片市場規模有望於2028年突破4800萬美元，較2025年的330萬美元成長13倍以上。

合作夥伴3台廠入列

輝達並在官網公布第一波Jetson AGX Thor的20家的合作夥伴，研華 （2395）、宜鼎（5289）與益登（3048）共3家台廠名列其中。益登執行長于俊潔表示，Jetson AGX Thor是輝達在物理AI與機器人應用上的重大突破，益登是Jetson AGX Thor亞太區授權代理商，將結合技術服務、教育資源與平台生態，助力客戶加速創新實踐，推進生成式AI與物理AI的落地發展。

TrendForce認為，輝達的Jetson AGX Thor如同機器人的物理智慧核心，以Blackwell GPU、128 GB記憶體堆疊出2070 FP4 TFLOPS AI算力，較前代Jetson Orin大幅提升7.5倍，但開發套件價格達3499美元，相較前代的1499美元大幅提高，劍指人形機器人高階應用。全球人形機器人要穩定走入家庭，約需到2032年前後。

TrendForce指出，台灣廠商對人形機器人積極投入，在伺服馬達、精密減速機、先進感測器等領域，從單一零組件擴大為提供完整解決方案；部分廠商則推出功能模組化產品，若可快速整合的視覺與感測模組，讓開發者能以堆積木的方式組裝與調整，有效降低進入障礙，將可作為切入國際大廠供應鏈的核心價值。

台積電董事長暨總裁魏哲家於7月中法說會也坦承，人形機器人因系統設計非常複雜，涉及大量感測器技術，終端應用要與人互動，設計不是很容易。他認為，人形機器人還需等待時間發展，預期將率先用在醫療產業的老人照護，一旦需求起飛，帶動效益將很可觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財