核廢放金門…陳玉珍：可評估二膽島

2025/08/27 05:30

國民黨金門籍立委陳玉珍表示，核廢料可評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。（資料照，民眾提供）國民黨金門籍立委陳玉珍表示，核廢料可評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。（資料照，民眾提供）

〔記者吳正庭、賴筱桐／綜合報導〕核三重啟公投案未通過，全國同意票比率最高的縣市為金門縣九十四．二一％，民進黨新北市議員林秉宥提出將停機核電廠暫存的高階核廢料運到金門暫儲構想。國民黨金門縣立委陳玉珍表示，不接受核廢料放金門本島，可以評估放在沒有居民、只有國軍輪駐的二膽島。

不接受放在有居民的金門本島

陳玉珍說，依經濟部規劃，已將距離金門七十二浬的烏坵鄉小坵嶼列為「低放射性廢棄物最終處置場」建議候選場址，但「有居民就會有爭議」，可考慮目前只有駐軍的二膽島。

陳玉珍表示，蘭嶼有核廢料補償金，四十年前是二十五．五億元，每年另有數億元補償，對於縣府財政是一大補貼，可為金門做更多建設。二膽島面積與小坵嶼差不多，距金門本島約十二公里，相較其他金門島嶼安全，若有需要，島上駐軍可加強輪流駐守。

核廢料有補償金 可挹注財政

對於林秉宥建議，金門可與中國洽談購買核電，由金門擔任電纜中轉任務，縣府再將中國核電賣給台電公司，解決能源問題。陳玉珍認為，此構想可行，中國過去曾提出向金門通電，金門目前以燃油發電為主，台電每年需額外支出二十至三十億元成本，如果兩岸接電，金門也可使用，能幫台電減少龐大經費支出，虧損補貼部分提撥給金門，對金門財政也是一筆挹注。

陳玉珍表示，核廢料與兩岸接電若涉及中國因素，必須由國安高層通盤檢討，甚至進行公投，執行前須經各方審慎評估。

