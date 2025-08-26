財經青紅燈》是有多討厭台積電

親藍偏紅媒體、非券商投顧、某前外資分析師這三類人，過去一年自始至終都在看衰台積電。（路透資料照）

■陳永吉

上週美國政府打算把給英特爾的補助款換成持股，只提到其他案子可能也會比照，但消息傳來，國內部分媒體用的標題大炒「補貼變入股 美鯨吞台積電」、「川普的盤算…打造美積電（終極目標是要台積電美廠與英特爾合併）」、「美國政府盯上台積電10%股權？」然後還有非券商投顧、某前外資分析師也紛紛看衰台積電下場；小股東看到這些不負責任的標題跟不專業的分析，不嚇傻才怪。

英特爾營運每況愈下，得拿美國政府超過100億美元補助才能活下去，補助款換算英特爾股票市值約10%股權，但台積電需要嗎？台積電市值將近1兆美元，就算美國把補助款66億美元全換成台積電股票，也才占0.6%股權；更何況，台積電目前也只拿到15億美元（約新台幣450億元），還有51億美元有很大機會根本拿不到，15億美元換算成台積電股權更只剩0.15%，恐怕連前20大股東都排不上。

請繼續往下閱讀...

其實這筆補助款台積電根本可以不用拿，原本就是美國政府邀請台積電去設廠，去美國設廠成本增加3倍以上，拿那些補助款塞牙縫都不夠，而且台積電今年上半年大賺7598億元，就算退還450億元，上半年獲利也只會減少6%，台積電絕對有底氣可以回絕美國政府入股。

但親藍偏紅媒體、非券商投顧、某前外資分析師這三類人，過去一年自始至終都在看衰台積電，台積電是否被入股還沒確定，就能編故事「美鯨吞台積電」、「終極目標是要台積電美廠與英特爾合併」，這些人若不是因為政治立場問題，巴不得台積電變成美積電，不然就是手上沒有台積電持股，唱衰台積電不用本錢。

如今美國政府入股已確定並無其事，但他們又開始說「美國政府會祭出反壟斷，要分拆台積電美國廠」；實在不知道這群人到底有多討厭台積電，完全泯滅專業，也聽不進去台積電的回應。

但要奉勸台積電股東，以後這三類人又在唱衰台積電時千萬不要被影響，因為台股能選到未來5年沒有競爭對手、且還能高速成長的公司沒有幾家，他們討厭台積電最好別來當股東，以後就把他們當反指標，替想進場的投資人提供好買點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法