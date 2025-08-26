盤勢分析》台積盤又發威 台股重回24000點

外幣匯率行情表（8/25）

美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論，9月降息幾乎底定，美股四大指數上週五噴出大漲，加上台積電（2330）董事長魏哲家表示美國政府不會入股，消除外界疑慮，多頭氣勢大振，外資重新回補台股，台股昨跳空開高，直接重回2萬4000點大關，台積電大漲3.08%，AI概念股、矽光子、機器人、PCB相關族群全面反攻，加權指數終場大漲512.91點，收在24277.38點，成交量約4259億元。

台股昨日盤中大漲逾2%，漲幅居亞股之冠。（資料照）

三大法人買超台股約330.7億元，外資大買241.1億元，投信買超32.2億元，自營商買超57.3億元；外資期貨空單減少1126口，累積外資期貨淨空單縮減至2萬5609口。

統一投顧指出，市場普遍認為聯準會將在9月中旬宣布降息，台積電董事長魏哲家上週親口澄清美國政府不會入股台積電，宣告川普政府已放棄相關計畫，讓市場鬆了一口氣；上週台股回檔已修正日線與月線乖離，現階段台股創史高後高檔震盪，而輝達即將公布財報，華為及蘋果下個月發表旗艦新機、國際半導體展9月10日登場規模創新高，眾多利因素有望帶動台股反攻，預估短線台股攻上2萬4000點關卡後，高檔震盪整理。

群益期貨分析，台股昨日呈現跳空大漲格局，早盤衝高後盤中便一路區間震盪，終場台股收在5日均線附近位置，由於美國9月降息預期篤定，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。

（記者卓怡君）

