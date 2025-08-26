上半年股海大賺752億 富邦金獲利 金控之冠

富邦金控昨舉行第2季法說會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金（2881）昨舉行法說會，今年上半年稅後淨利513.8億元，每股盈餘（EPS）3.49元，穩居金控業之冠，上半年國內外股票市場投資績效亮眼，投報率都超過2成，在股海實現資本利得752億元。

台幣波動1角 影響外匯準備金18億

富邦人壽資深協理鮑華玲表示，富邦人壽外匯價格變動準備金餘額，從上半年的516億元、到7月增至542億元，近期隨台幣兌美元貶值，外匯價格準備金持續上揚到650億元。她說，今年避險成本有信心回到1~1.5%的長期區間，會持續拉高準備金規模，作為匯率波動的緩衝。以6月底避險比例推估，台幣對美元每升值1角，對外匯價格準備金影響數約18億元。

另截至今年上半年為止，富邦人壽現金水位已拉高至3559億元、占總投資資產比重7.2%，比去年底增加1107億元。

國外債券部位2兆5947億元、占比52.2%；台股部位4618億元、占比9.3%；國外股票3596億元、占比7.2%。

富邦人壽投報率 顯著超越大盤

富邦人壽上半年國內外股票實現資本利得752.09億元，較去年同期下滑1.8%，債券類則實現損失3.64億元。富邦人壽表示，第二季持續適時實現股票資本利得，國內外股票投資報酬率均顯著超越大盤指數。而在金融資產未實現損益方面，富邦人壽從今年3月底的-733億元擴大至6月底的-1015億元，主要受市場波動及實現資本利得影響。

富邦金總經理韓蔚廷指出，一般保險公司現金水位會維持在3~5%，富邦人壽現在的現金水位確實高於正常水準，好處在於能讓後面布局的彈性比較大，不過現金水位處於高檔的情況，應該會是屬於相對短期的現象。

展望後市，鮑華玲表示，美國經濟仍具韌性，關稅對通膨影響仍續觀察，在今年高利率下會持續布建債券部位，對股市依舊審慎樂觀，以區間操作為主，關注AI相關題材。

