晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

上半年股海大賺752億 富邦金獲利 金控之冠

2025/08/26 05:30

富邦金控昨舉行第2季法說會。（記者吳欣恬攝）富邦金控昨舉行第2季法說會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金（2881）昨舉行法說會，今年上半年稅後淨利513.8億元，每股盈餘（EPS）3.49元，穩居金控業之冠，上半年國內外股票市場投資績效亮眼，投報率都超過2成，在股海實現資本利得752億元。

台幣波動1角 影響外匯準備金18億

富邦人壽資深協理鮑華玲表示，富邦人壽外匯價格變動準備金餘額，從上半年的516億元、到7月增至542億元，近期隨台幣兌美元貶值，外匯價格準備金持續上揚到650億元。她說，今年避險成本有信心回到1~1.5%的長期區間，會持續拉高準備金規模，作為匯率波動的緩衝。以6月底避險比例推估，台幣對美元每升值1角，對外匯價格準備金影響數約18億元。

另截至今年上半年為止，富邦人壽現金水位已拉高至3559億元、占總投資資產比重7.2%，比去年底增加1107億元。

國外債券部位2兆5947億元、占比52.2%；台股部位4618億元、占比9.3%；國外股票3596億元、占比7.2%。

富邦人壽投報率 顯著超越大盤

富邦人壽上半年國內外股票實現資本利得752.09億元，較去年同期下滑1.8%，債券類則實現損失3.64億元。富邦人壽表示，第二季持續適時實現股票資本利得，國內外股票投資報酬率均顯著超越大盤指數。而在金融資產未實現損益方面，富邦人壽從今年3月底的-733億元擴大至6月底的-1015億元，主要受市場波動及實現資本利得影響。

富邦金總經理韓蔚廷指出，一般保險公司現金水位會維持在3~5%，富邦人壽現在的現金水位確實高於正常水準，好處在於能讓後面布局的彈性比較大，不過現金水位處於高檔的情況，應該會是屬於相對短期的現象。

展望後市，鮑華玲表示，美國經濟仍具韌性，關稅對通膨影響仍續觀察，在今年高利率下會持續布建債券部位，對股市依舊審慎樂觀，以區間操作為主，關注AI相關題材。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財