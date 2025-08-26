晴時多雲

台積供應鏈工程做不完 漢唐股價快追上神山

2025/08/26 05:30

因應客戶產能需求，台積電今年資本支出約新台幣逾1.2兆元，其中約7成用於先進製程。（記者洪友芳攝）因應客戶產能需求，台積電今年資本支出約新台幣逾1.2兆元，其中約7成用於先進製程。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠AI（人工智慧）晶片訂單滿手，先進製程與先進封裝產能吃緊，持續大擴產，台灣快馬加鞭趕工興建先進製程2奈米廠、先進封裝CoWoS廠之外，美國亞利桑那廠也加速建廠與量產；國內外積極擴產，帶動廠務工程供應鏈預期2~3年內工程接不完，也推升漢唐近期躍升至千金股行列，創收盤新天價，直追台積電。

漢唐近期躍升至千金股行列，創收盤新天價，直追台積電。（記者洪友芳攝）漢唐近期躍升至千金股行列，創收盤新天價，直追台積電。（記者洪友芳攝）

台積資本支出1.2兆 7成用於先進製程

因應客戶產能需求，台積電今年資本支出約380~420億美元（新台幣逾1.2兆元），其中約7成用於先進製程、1~2成用於特殊製程、1~2成投入先進封裝測試與光罩製作等；2026、2027年資本支出，台積電預期從市場需求來看，將會持續投資。

台積電在台灣正積極擴增新竹寶山、高雄楠梓2奈米廠、台南與嘉義先進封裝廠，接下來預計今年底開始興建中科的1.4奈米廠，而美國2廠正進行廠務工程、3廠施工興建中，日本熊本與德國廠續興建中。

台積電預估，2017年到2020年，平均每年新建3座廠，2021年到2024年平均每年新建5座廠，今年將進一步增多，預計全球新建9座廠，包括8座晶圓廠、1座先進封裝廠。

承包商不帶料 成本降、獲利增

台積電主要廠務工程包括無塵室、化學管路與設備二次配管等工程廠商，漢唐（2404）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）、和淞（6826）、矽科宏晟（6725）、信紘科（6667）、漢科（3402）、銳澤（7703）、聚賢研發（7631）及近年來重返供應鏈的亞翔（6139）等，隨著台積電國內外積極擴產，帶動廠務工程供應鏈預期2~3年工程接不完。

同時，台積電改採承包商不帶料，各家供應商成本降低，施工價格較高，有助獲利提升，股價跟著翻漲，例如漢唐今年上半年毛利率達22.11%、年增9.16個百分點，稅後盈餘33.87億元、年增37.3%，近期股價飆升進入千金股行列，昨收1120元，創收盤新天價，直追台積電的1170元，本月以來漲幅逾4成。

