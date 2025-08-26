酷澎攜手勞動力發展署 開啟青年職涯新航道

Coupang酷澎響應勞動部勞動力發展署青年職涯領航，舉辦一日講座及參訪活動，讓青年更加認識Coupang酷澎職場與發展潛能。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎積極投資台灣，零售動能創造未來商務，並為台灣帶來優質且多元的就業機會。Coupang酷澎首度攜手勞動部勞動力發展署青年職涯發展中心舉辦職涯講座與參訪，由營運、環境安全衛生團隊共同分享未來商務的人才趨勢，鼓勵青年加入跨國企業，迎接人生新的挑戰與成長。

Coupang酷澎自二○二二年於台灣推出「火箭速配」、「火箭跨境」服務，在顧客為導向的營運理念下，挹注資訊安全、倉儲物流及產業升級建設，並以國際級的環境安全衛生團隊守護員工職場安全及促進身心健康。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動力發展署青年職涯發展中心主任羅小冬表示：「從近日Coupang酷澎在台灣的發展，感受到Coupang酷澎正在深耕台灣，本次活動有多位高階主管出席分享，尤其邀請環安衛團隊參與，感受到酷澎對於這個領域的重視。」

Coupang酷澎健康與福祉資深經理劉怡辰分享：「打造健康職場是Coupang酷澎在全球營運版圖的長期方向，包含提供優於法規的團體健檢內容、邀請員工參加融合於工作中的六週健康促進計畫，並透過講座及員工資源團體成立，支持女性人才在Coupang酷澎的職涯發展，更積極投入物流中心員工關懷。」

倉儲物流人力資源總監嚴儀眉表示：「Coupang酷澎物流中心致力為員工打造不斷精進的職場環境，每座物流中心可提供高達數千個工作機會，實質協助在地青年就業；Coupang酷澎竭誠歡迎來自各種學經歷背景、渴望創新、挑戰傳統的人才，共同為台灣顧客創造WOW的購物體驗。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法