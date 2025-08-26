晴時多雲

債務爛攤逾9兆 恆大自港股下市

2025/08/26 05:30

中國恆大集團已在香港交易所下市。（法新社）中國恆大集團已在香港交易所下市。（法新社）

房地產地雷未爆完

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國昔日的房地產巨擘中國恆大集團週一在香港交易所下市，這是近年來按市值和交易量計算規模最大的退市案例之一。恆大的下市雖然標誌著投資人所經歷的動盪過程告一段落，但中國的房地產債務危機仍未結束。

恆大二○○九年底在香港交易所轟動上市，當時中國房地產市場正火熱，恆大上市首日市值就飆升至九十億美元，八年後市值更激增逾五倍至五一○億美元；但在爆發財務危機後，近年來市值一落千丈，如今僅剩零頭二．八二億美元。

恆大如今成為全球負債最多的開發商，債務規模超過三千億美元（約九．一兆台幣）。自去年一月二十九日香港法院下令對恆大進行清算以來，該公司的股票交易一直處於暫停狀態，原因是該公司拖欠債務且未能提出重整計畫。

恆大從股市寵兒變成棄子，是對中國無節制舉債擴張的房地產業所發出的一記警鐘。

投資和諮詢公司KT Capital Group合夥人Alec Tseung表示：「這次下市標誌著一個重要的里程碑，象徵著恆大的急劇衰落，也標誌著中國房地產驅動成長模式時代的結束。」

分析師表示，恆大不太可能是最後一家遭遇下市命運的公司，因為中國房地產行業在二○二一年遭受了前所未見的債務危機，目前仍受到流動性緊縮和購房需求不足的困擾。

本月稍早，華南城成為第一家遭香港高等法院發出清算令的國有開發商，在此之前，數家私人開發商也遭遇類似的命運。

北京當局一直在努力振興房地產行業，該行業曾占中國國內生產總值（GDP）的四分之一；在恆大下市之際，由於市場預期北京當局將推出更多刺激措施，加上上海市取消部分購屋限制，推動週一中國和香港的房地產股上漲。

但並不是很多分析師對該產業的復甦前景充滿信心。香港奧陸資本投資長蔡金強表示：「當人們口袋空空時，很難恢復消費需求和信心。」

