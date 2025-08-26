晴時多雲

製造冷 房市凍 中經濟引擎廣東熄火

2025/08/26 05:30

高漲的關稅與貿易談判的不確定性，已重擊中國經濟動脈廣東省。（彭博資料照）高漲的關稅與貿易談判的不確定性，已重擊中國經濟動脈廣東省。（彭博資料照）

去年經濟成長僅3.5％、連3年未達標 遠低於全國的5％

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管美國將中國對等關稅暫時降至三十％，但高漲的關稅與貿易談判的不確定性，已重擊中國經濟動脈廣東省；法國巴黎銀行首席亞太經濟學家賈西亞—赫雷洛說，「廣東的企業儼然位於貿易戰的核心」。

東莞製鞋重鎮 許多工廠閒置

金融時報報導，在中國低成本製造業鼎盛時期，以製鞋聞名的東莞厚街鎮，每年成千上萬的國外與本土買家絡繹於途，如今卻是許多工廠閒置，周邊的餐廳與商業活動皆受到重大衝擊。

製造業遷往東南亞，讓十多年前來到厚街鎮找工作的廚師李吉磊（音譯）感到淒涼，他說，「生意很糟，許多工廠都走了，但我們的孩子在這裡上學，我們沒辦法搬走」。

賈西亞—赫雷洛指出，早在今年美國關稅衝擊中國商品之前，房地產低迷與內需疲軟已影響廣東經濟，而華府最新的貿易攻勢料將重創廣東的經濟前景。

廣東去年經濟成長僅三．五％，連續三年未達標，也遠低於全國五％的經濟成長。中國高科技重鎮深圳，去年是廣東唯一GDP（國內生產毛額）成長高於全國平均的城市。省會廣州經濟成長二．一％，以生產家具與家電聞名的佛山成長一．三％。而中國最早經濟特區之一的汕頭則僅增○．○二％。

除了製造業外，房地產熱潮使廣東從一九七八至二○一八年人均GDP在四十年間成長逾二二○倍，經濟規模略大於南韓；中國最知名的房企，包括恆大、佳兆業、萬科與碧桂園總部皆設在廣東。

知名房企破產 重創廣東消費

分析師說，房價暴跌導致廣東的消費者與企業信心疲軟，零售銷售的表現低於全國平均值。

廣東經濟的低迷也對全中國產生影響。廣東對中央政府的稅收貢獻高於其他所有省份，尤其近幾年因經濟疲軟，促使北京將更大比例的稅賦用於刺激貧窮區域的成長。

