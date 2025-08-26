3核電廠下一步 先盤點、再自我安檢

核三重啟公投未跨過門檻，總統賴清德已指示，舊核電在核管法等法規完備後，由台電啟動自我安全檢查。（歐新社）

〔記者林菁樺、林欣漢／台北報導〕核三重啟公投未跨過門檻，總統賴清德已指示，舊核電在核管法等法規完備後，由台電啟動自我安全檢查。台電董事長曾文生昨表示，接下來台電工作可分兩階段，先是三座核電廠要盡快完成「現況評估」，初步盤點投入成本、時間等務實條件後，才會進入「自我安檢」，估耗時一年半到二年，再送核安會審查。

行政院長卓榮泰昨赴立法院答詢時表示，總統賴清德說過，新的先進核能技術，未來都可以開放討論，如果可以確保安全、沒有核廢料問題，且社會有高度共識，就會成為未來台灣能源政策新的思考模式。

曾文生坦言，台灣要用哪些能源的爭議非常多，但對台電而言，核管法修法通過、子法也公布後，將進入首個階段，也就是核能電廠「到底能不能重啟」、具不具備重啟條件。

他說，核一到核三廠須先進行「現況評估」，三座電廠爐心內用過燃料棒處理進度、乾貯設施興建進度等，都不盡相同，各理由都要說清楚，條件充分就會進入安檢階段，「核電廠不是想要延役就可成功」！

至於需耗時多久？曾文生僅說會「盡快」，台電已準備三座核電廠「現況盤點」，未來相關預算可採逐年編列，也已接洽原廠開始討論。

