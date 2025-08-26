晴時多雲

「最挺核電請扛核廢」 提議成案

2025/08/26 05:30

主張核三公投同意票比率最高的縣市應優先儲存核廢料，附議超過五千人門檻。（記者侯承旭攝）主張核三公投同意票比率最高的縣市應優先儲存核廢料，附議超過五千人門檻。（記者侯承旭攝）

公投同意率高處放核廢？

前3高縣市反對或未回應

〔記者侯承旭、吳正庭、俞肇福、蔡政珉、蘇孟娟／連線報導〕核三重啟公投雖然同意票未達門檻被否決，有民眾於公投日前夕在國發會「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比率最高的三縣市，昨已突破五千人附議門檻，正式成案。不過，公投結果同意率前三高的金門、連江與苗栗縣，昨對此提案或表反對、或未回應。

該提案指出，「核廢料儲存地點是發展核電的基本要件，但台灣民眾對於核能長期存有恐懼。此次公投，贊成（同意）重啟核三的都是高度理性思考的公民，政府將核廢料儲存在贊成率（同意率）最高的縣市，這些地區不會出現太多反對聲音，非常有利核能政策的推動」，如此可減少社會衝突、降低核電溝通成本。

根據中選會統計，核三重啟公投開票結果，同意票比率最高的縣市依序為金門縣九十四．二一％、連江縣九十四％與苗栗縣八十六．五六％。至昨上午已有超過五千人完成附議，提案將正式成案，權責機關須於兩個月內針對提案內容具體說明，並評估納入政策推動。

其中，金門縣烏坵鄉小坵嶼（小坵村）曾被列為「低放射性廢棄物最終處置場」建議候選場址之一；但金門縣長陳福海說「尊重當地（烏坵鄉）居民的聲音」，副議長歐陽儀雄直言「我們憑什麼幫烏坵鄉決定？」

連江縣長王忠銘說，提案成案後，已詢問馬祖多位鄉親，皆表示不同意；連江縣議會議長張永江電話關機，副議長林明揚對詢問訊息已讀不回。苗栗縣政府則表示，尊重主管機關權責。

另，這次公投顯示，核三廠所在地屏東縣及恆春鎮南灣里與大光里，同意票均超過不同意票，被部份人士放大解讀在地民眾支持核三延役；中興大學環工系教授莊秉潔昨指出，全恆春同意票只有十六％，南灣里同意票也僅占十七％，完全看不出來恆春民眾贊成重啟核三，公投的分母是投票權人數，不是投票人數，「不要錯誤解讀資料」。

